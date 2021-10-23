Дзідзьо закохався в Жирафу, а Порося зачарувало Каменських: як пройшов перший випуск гіпершоу Маска

Сьогодні на телеканалі "Україна" стартував довгоочікуваний другий сезон найзагадковішого шоу країни "Маска". Все найцікавіше з першого випуску ми зібрали в цьому матеріалі

Як пройшов перший випуск гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Правила гіпершоу "Маска" не відрізняються від першого сезону: в проекті беруть участь 14 масок, розділені на дві групи. Цього вечора глядачі побачили першу половину масок.

Нагадаємо, що зірковими детективами другого сезону шоу "Маска" стали NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

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Першим на сцену "Маски" вийшов Робот. Оля Полякова відразу ж заявила, що це відомий український співак.

Я бачу по тілу, що це Віталій Козловський – заявила Королева ночі.

Робот першим виступив в ефірі "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Але після виступу загадкового персонажа думка Олі змінилася, адже Робот заспівав жіночим голосом. Вокал маски наштовхнув детективів на думку, що це може бути Камалія або Альона Омаргалієва. Хоча Олег Винник впевнений, що Робот – чоловік.

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Другий загадковий учасник шоу "Маска" – Баян. Всі зіркові експерти одноголосно заявили, що Баян – жінка. Та яка зірка ховається під цією маскою?

Баян на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Лілія Сандулеса, Алла Пугачова або "мама" Віри Сердючки? Цей персонаж для детективів шоу "Маска" – чергова загадка.

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Третім на сцену гіпершоу "Маска" вийшов Котик. Андрій Данилко відразу ж попросив підказку від персонажа, тому що на перший погляд складно припустити, яка зірка може бути в цьому костюмі. А Оля Полякова висунула відразу кілька кандидатур: Монатік, Потап, Олександр Педан.

Котик на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

До речі, за словами художників по костюмах, Котик має найбільшу голову на проект, а ще у нього найбільші очі з усіх персонажів другого сезону.

Наступною на сцену "Маски" вийшла чарівна Фея, яка зачарувала глядачів і зіркових детективів своїм костюмом.

Фея в першому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

NK, Олег Винник, Оля Полякова Дзідзьо і Андрій Данилко розгубилися в здогадах, хто може ховатися за цією маскою. Але після виступу зіркові детективи вирішили, що це швидше за все не співачка. Ось їхні головні версії: Ксенія Мішина, Оля Фреймут і Злата Огнєвіч.

Далі на сцену вийшли чотири маски, які вже виступили перед глядачами. Відбулося перше голосування, під час якого детективи шоу "Маска" вирішили, хто має себе розсекретити.

Робот, Баян, Фея та Котик / Фото: телеканал "Україна"

Претендентом на виліт, за рішенням глядачів і детективів, виявився Баян. Та попереду ще три персонажи.

Далі глядачів і зіркових детективів здивувало миле Порося. Полякова, Винник та Дзідзьо пустилися в танок під час виступу цієї маски, та хто ховається в костюмі – так і не зрозуміли.

Порося на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Наступного персонажа Маски – Жирафу – порівняли з Олею Поляковою. Співачка у ту ж мить заявила, що в костюмі ховається Леся Нікітюк. А Олег Винник припустив, що це Оля Цибульська.

Жирафа в першому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко сказав, що Жирафа – молода, висока і самотня дівчина, а Дзідзьо зізнався, що загадкова героїня шоу йому дуже подобається.

Ще одним учасником шоу "Маска" став Кажан. Загадковий персонаж дещо налякав ведучого Володимира Остапчука та деяких зіркових детективів.

Кажан на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко припустив, що за цією маскою ховається актор, а Оля Полякова думає, що Кажан – радіоведучий.

Тим часом на шоу "Маска" розпочалося друге голосування, яке визначило ще одного претендента на виліт. На сцену вийшли Жирафа, Порося і Кажан.

Порося, Кажан та Жирафа / Фото: телеканал "Україна"

Так, до Баяну, якого обрали в першому голосуванні, приєднався Кажан. Третій раз голосують тільки глядачі, і вони вирішили, що в першому ефірі другого сезону шоу "Маска" розкрити себе повинмає ен Баян.

Яка ж зірка ховалася за цією чудовою маскою – ми розповіли і показали тут.

Дивіться другий сезон найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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