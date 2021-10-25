Торт в обличчя Дікусару і повернення Оруджевої: як пройшов восьмий ефір Танців з зірками

Цей ефір шоу був присвячений вечорц тріо – разом з учасниками танцювали запрошені хореографи і танцюристи, які раніше вже брали участь в проєкті

Як пройшов восьмий ефір шоу "Танці з зірками" / Фото: скріншот

У восьмому ефірі шоу було чимало сюрпризів: наприклад, Катерина Кухар заявила, що вона вагітна – в Мережі досі гадають, чи правда це. Крім того, Анастасія Оруджева повернулася в проєкт. Правда, як ведуча зіркового балкончику – компанію їй склали Ірина Сопонару і Володимир Шумко.

Раніше ми розповідали, як пройшов перший ефір другого сезону гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Першими у восьмому ефірі на паркет вийшли Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, а компанію їм склала Анна Різатдінова. Вона була єдиною непрофесійною запрошеною танцівницею в цьому ефірі. Отже, в цьому тріо Дікусар танцював з двома олімпійськими призерками!

Їхній номер був стилізований під Бондіану, де Ольга та Ганна були дівчатами Бонда, ну а Дмитро Дікусар виступав в ролі самого агента 007.

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Коли Ольга та Дмитро піднялися на зірковий балкончик, Ірина Сопонару вирішила "привітати" Дікусара з днем народження і зарядила йому тарілкою з тортом в обличчя. Дмитро явно не очікував такого і, швидше за все, не зрадів "сюрпризу".

Скріншот: відео

Другими виступили MELOVIN, Ліза Русанова та Ілона Гвоздьова. Тріо було важко готуватися до цього виступу, оскільки у Ілони і Лізи досить напружені стосунки – все через критику Гвоздьової в сторону Русанової. Тріо виконало пасодобль.

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Після цього для виконання ніжного контемпа на паркет вийшли Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, а доповнив їх дует Олександр Прохоров, з яким спочатку і повинна була танцювати в цьому сезоні Заріцька.

Паркет мало не "згорів" від пристрасного фрістайлу Артура Логая, його партнерки Анни Кареліної і Яни Цибульської.

Разом з Костянтином Войтенком і Роксоляною Марущак в цьому ефірі на паркет вийшли відразу дві запрошених зірки – Макс Єжов і Ольга Фреймут. Макса танцював з парою, а Ольга зіграла роль самої себе – вона розповідала про хороші манери Кості, Росколяні і Максу, які за задумом номера були ученицями школи етикету.

Євгенія Власова, Макс Леонов, Дмитро Жук в ефірі шоу виконали румбу під пісню Michael Jackson – Dirty Diana.

У зоні ризику цього разу опинилися Костя Войтенко і Роксоляна Марущак, Євгенія Власова та Макс Леонов і Артур Логай і Аліна Лі – двом останнім парам довелося виконувати "танець за життя".

На жаль, шоу покинули Євгенія Власова і Макс Леонов.

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