Танці з зірками: у восьмому ефірі шоу покинули Євгенія Власова і Макс Леонов

У цьому ефірі три пари опинилися в зоні ризику: Артур Логай і Анна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, а також Євгенія Власова і Макс Леонов.
Костянтин, який в минулому ефірі вийшов на паркет без партнерки, і Роксоляна першими вийшли із зони ризику, а Артуру Логаю і Євгенії Власовій довелося виконувати "танець за життя" – пасодобль.
Далі журі довелося вирішувати – хто ж покине шоу. Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма віддали свої голоси за Артура Логая.
Отже, Євгенія Власова і Макс Леонов покинули проєкт.
Сьогодні Євгенія з Максом танцювали разом із запрошеним танцюристом – Дмитром Жуком. Вони виконували румбу.
Ось, як виглядала турнірна таблиця з балами від журі в цьому ефірі. Зазначимо, що сьогодні на паркет не вийшли Дмитро Каднай і Аліна Лі – Дмитро захворів на COVID-19. Але не переживайте, у нього є шанс станцювати наступної неділі. Каднай і Лі отримали імунітет, і в наступному випуску зможуть вийти на паркет, якщо тест на коронавірус Дмитра покаже негативний результат.
Раніше ми розповідали, як пройшов перший ефір другого сезону гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".
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