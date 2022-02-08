Донька Меладзе зворушила Віру Брежнєву виступом на Голосі країни

Віра Брежнєва прокоментувала виступ Лії Меладзе на шоу "Голос країни". / Фото: Instagram, пресслужба

Цієї неділі підкорювати тренерів "Голосу країни" прийшла донька Костянтина Меладзе – Лія. Вона виконала культовий хіт Леонарда Коена – Hallelujah і, попри переживання, розвернула до себе всі чотири крісла.

Появи зіркової спадкоємиці на сцені наробила галасу у Мережі. Лія змогла здивувалти публіку і про її виступ не говорив лише ледачий Хтось висловлював своє захоплення, хтось ж розчарувався у вокальних здібностях дівчинки.

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Прокоментувати зірковий вихід Лії вирішила і дружина Констянтина Меладзе – Віра Брежнєва. Хоч і співачка зовсім не підтримує зв'язок з донькою продюсера, але вона заявила, що пишається нею.

У Instastories Брежнєва опублікувала скріншот з виступу Лії Меладзе на "сліпих прослуховувань".

Пишаємося нашою дівчинкою, – написала артистка, відмітивши профіль доньки Меладзе.

Скріншот: Instagram.com/ververa

До слова, раніше Лія розповідала, що взагалі не спілкується зі своєю мачухою Вірою Брежнєвою, хоч і конфліктів у них не було.

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Ми взагалі не спілкуємось. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся тільки з татом, – пояснювала дівчина.

А от із батьком Лія постійно підтримує зв'язок. Як зізнавалась дівчинка, коли він приїжджає до Києва, то завжди знаходить вільний час, щоб провести дозвілля із дочкою.

Лія Меладзе прийшла на 12 сезон "Голос країни". / Фото: instagram.com/meladzemusic, meladzeliya

Зазначимо, Лія Меладзе завжди прагнула піти стопами зіркового дядька Велерія Меладзе і підкрювати сцену. Тож вона почала займатися вокалом і вже навіть встигла здобути кілька нагород на музичних конкурсах в Іспанії та Італії.

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Лія зізналася, що батько завжди пишався нею та мотивував її працювати над собою. Тож згодом вона зважилась піти на "Голос країни". Усі тренери були шоковані появою зіркової спадкоємиці, і кожен хотів "заманити" дівчину до своєї команди. Та врешті-решт вона обрала Надю Дорофєєву.

Лія Меладзе – Hallelujah – "Голос країни" 2022:

Нагадаємо, Костянтин Меладзе має трьох дітей від Яни Сумм, з якою він розлучився 2013 року. Вона народила йому двох дочок – Алісу і Лію, а також сина Валерія.

Роман із Брежнєвою у продюсера розпочався ще до розлучення з першою дружиною. Але дізналися про це у 2015 році, коли в Мережі з'явилися спільні світлини Костянтина та Віри, зроблені папарацці.

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