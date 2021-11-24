Донька Ніни Русланової може посадити медиків, які лікували акторку, на 5 років – ЗМІ

Юрист оцінив розповідь доньки Ніни Русланової про недбалість медпрацівників. / Фото: Експрес газета, Rasa Paulauskiene
За версією доньки Ніни Русланової – Олесі Рудакової, акторка сама прийшла до лікарні ще 25 жовтня. Хоч у ЗМІ писали, ніби вона відмовлялась їхати до медзакладу і лише 11 листопада погодилася на госпіталізацію, коли відчула нездужання.
Згодом Рудакова заявила, що на четвертий день перебування у лікарні у Ніни Іванівної впав гемоглобін, її перевели до реанімації, де після переливання крові у неї стався обширний інфаркт. Потім у Русланової знайшли поліп, і, не чекаючи на гістологію, його видалили.
Пізніше у зірки виявили коронавірус. Рудакова розповіла, що медиків довелося благати, аби її маму поклали до реанімації. Там акторка й померла. За словами її доньки, лікарі несуть відповідальність за цю смерть.
Водночас адвокат Євген Корчаго вважає, що донька артистки може притягти медиків до відповідальності за смерть матері. Якщо слова Олесі підтвердяться і вина лікарів буде доведена, то їм загрожує до п'яти років в'язниці за недбалість, про це пише Telegram-канал "Звездач".
Ба більше, медпрацівникам можуть заборонити працювати за фахом після виходу на волю ще на три роки.
Якщо буде порушено кримінальну справу та буде встановлена недбалість, то лікар отримає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років із позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років, – розповів адвокат.
За словами юриста, Рудакова може подати ще й цивільний позов. Донька Русланової може вимагати компенсацію за моральну шкоду у лікарів.
Моральну шкоду компенсуватиме лікар, залучений до кримінальної відповідальності, – заявив Кочерго.
Окрім того, за даними РЕН-ТВ, після розповіді доньки Ніни Русланової у лікарні буде перевірка. Слідчий комітет перевірить дії медиків.
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