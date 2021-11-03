Які стосунки у Дженніфер Лопес із колишньою дружиною Бена Аффлека

Бен Аффлек прожив у шлюбі з Дженніфер Гарнер десять років. Подружжя підтримує стосунки заради дітей

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Ці вихідні у Дженніфер Лопес та Бена Аффлека вийшли сімейними. Пара разом з дітьми відзначила Гелловін. У актора троє дітей: 15-річна Вайолет, 12-річна Серафіна та 9-річний Самуель. Дженніфер Лопес виховує 13-річних близнюків Емме та Макса. Тепер стало відомо, що на святі була присутня і колишня дружина Бена Аффлека – Дженніфер Гарнер.

/ Фото: AFP

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Ніхто навіть не подумав би з'ясовувати стосунки перед дітьми. Та й говорити їм більше нема про що. Вони чудово ладнають. Бен і Дженніфер Гарнер розлучилися в добрих стосунках. Всі ладнають одне з одним, ну і, звичайно, діти перебувають у центрі уваги. Лопес, Аффлек і Гарнер хотіли влаштувати спадкоємцям незабутній Гелловін. І у них це вийшло – розповів інсайдер у розмові з People.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом з яким вирішила залишитися друзями

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Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля кілька розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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