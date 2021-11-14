Кейт Міддлтон носить старі речі – економія чи наслідування принцеси Діани?

Кейт Міддлтон - потенційна майбутня королева Великої Британії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Герцогиня, як і її свекруха принцеса Діана, про яку зняли фільм "Спенсер", відома своєю прихильністю до розумного споживання і нерідко з'являється на різних заходах в одних і тих же або злегка перешитих вбраннях. "Сьогодні" пропонують згадати улюблені речі Кейт, які вона одягає знову і знову.

До речі, нещодавно ми оцінювали вечірній вихід Кейт Міддлтон у Глазго. Герцогиня Кембриджська одягла синю сукню з об'ємними плечима від Eponine. А ось туфлі від Rupert Sanderson на ній були старі. Як пише Daily Mail,Кейт їх одягала щонайменше 12 разів.

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Кейт Міддлтон у Глазго 2021 рік. / Фото: Instagram

Тричі Кейт з'являлася на публіці у костюмі винного відтінку від Paule Ka. Вперше вона одягла його у 2012 році на зустрічі зі студентами-юристами. У 2017 році Міддлтон з'явилася в наряді на одній із зустрічей із місцевим населенням у Уельсі. Знову вбрання стало в нагоді герцогині в 2018 році.

Кейт Міддлтон в костюмі від Paule Ka у 2012, 2017, 2018 роках. / Фото: Getty Images

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У 2018 році на захід Tusk Conservation Awards Кетрін прибула в одному зі своїх найвідоміших вечірніх суконь від Jenny Packham, в якому вперше з'явилася в 2012-му ще до першої вагітності.

Кейт Міддлтон у сукні від Jenny Packham у 2012 та 2018 роках. / Фото: Getty Images

Відтінки блакитного вважаються королівським кольором, тому не дивно, що ця палітра зустрічається в гардеробі герцогині досить часто, у тому числі і у вигляді принтів, як на сукні від бренду LK Bennett, яку Кейт одягала в 2014 і 2016 роках.

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Кейт Міддлтон у сукні від LK Bennett у 2014 та 2016 роках. / Фото: Getty Images

Іноді ми сильно прив'язуємося до найпростіших речей, і навіть герцогині знайоме це почуття. Лаконічна синя сукня-футляр від Stella McCartney у гардеробі Міддлтон перебуває з 2012 року. З того часу герцогиня одягала його п'ять разів, у тому числі і на Олімпійські ігри-2012.

/ Фото: Getty Images

Схожа сукня від LK Bennett теж сподобалася герцогині. У ньому вона кілька разів з'являлася на публіці, починаючи з 2012 року.

Кейт Міддлтон у сукні від LK Bennett у 2014 році. / Фото: Getty Images

Червоне пальто від Giorgio Armani – одна з найстаріших речей у гардеробі Кейт Міддлтон. Не дивно, що воно дороге їй як пам'ять, адже вперше вона з'явилася в ньому на публіці 2006 року за кілька років до заручин із принцом Вільямом на параді на честь випуску з королівської військової академії Сендхерст. Знову вона одягла його вже у статусі герцогині у 2013 році на відкриття освітнього центру в Шотландії — тоді вона чекала на первістка принца Джорджа.

Кейт Міддлтон у пальто від Armani у 2006 та 2013 роках. / Фото: Getty Images

Блакитне вінтажне пальто з накладними кишенями від Alexander McQueen безперечно можна назвати одним із улюблених нарядів Кейт. Двічі вона з'являлася в ньому на публіці у 2014 році, потім у 2016 році на святкуванні 75-річчя Air Cadets. Останній раз у ефектному вбранні вона була помічена у вересні 2019 року під час візиту до Біркенхеду.

Кейт Міддлтон у пальто від Alexander McQueen у 2014, 2016 та 2019 роках. / Фото: Getty Images

Кремово-золота жаккардового сукня-пальто від Day Birger et Mikkelsen — головний модний вибір Кейт Міддлтон, якщо йдеться про запрошення на весілля. У ньому вона була на весільній церемонії Лорі Паркер-Боулз та Гаррі Лопеса у 2006 році, Олівера Бейкера та Мелісі Ніколсон у 2010 році, а також Зорі Філіпс та Майка Тіндолла у 2011 році. Виявляється, сукню-пальто вже понад 10 років – герцогиня носила його ще до свого весілля.

Кейт Міддлтон у сукні від Day Birger et Mikkelsen у 2006, 2011 та 2016 роках. / Фото: Getty Images

Є у Кейт улюблене вбрання для весіль друзів, і є у неї свій фаворит для гардеробу на час вагітності. Ніжно-блакитне пальто від Seraphine герцогиня одягала і в 2015 році, коли чекала на появу принцеси Шарлотти, і в 2018 році, коли була вагітна принцом Луї.

Кейт Міддлтон у пальто від Seraphine у 2015 та 2018 роках. / Фото: Getty Images

Елегантну кремову сукню від Barbara Casasola Кейт одягала двічі. У 2016 році вона з'явилася в ньому на премії Art Fund Museum у Лондоні, а у 2019 – на благодійному вечорі Action on Addiction.

Цей образ дуже запам'ятався шанувальникам герцогині, і його називають одним із найсміливіших у її гардеробі. Відкриті плечі та чуттєвий силует явно йшли наперекір королівському протоколу.

Кейт Міддлтон у сукні від Barbara Casasola у 2016 та 2019 роках. / Фото: Getty Images

У лютому 2020 року герцогиня "перетрусила" гардероб, який використовувався під час офіційного візиту до іншої країни. Мова йде про біло-золоту сукню від улюбленого бренду Кейт Alexander McQueen.

Вперше вона з'явилася в ньому на одному із заходів у Малайзії у 2012 році, а потім повторила свій вихід уже на церемонії BAFTA. Модний вибір цілком поєднувався з дрес-кодом кінопремії, який присвятили якраз стійкій моді.

Кейт Міддлтон у сукні від Alexander McQueen у 2012 та 2020 роках. / Фото: Getty Images

Цьогоріч Кейт продемонструвала на заході, присвяченому еко-проблемам, Generation Earthshot, пальто зеленого відтінку від Erdem, у якому вона вже неодноразово виходила у світ. Зокрема, у 2014 році під час королівського туру Францією. До речі, пальто виготовлене з перероблених матеріалів.

Кейт Міддлтон у пальто від Erdem у 2021 та 2014 роках. / Фото: Getty Images

На церемонію нагородження екологічною премією Earthshot Prize-2021 Кембриджська герцогиня обрала свою стару сукню в грецькому стилі від дизайнера Alexander McQueen. У цьому ж одязі Кейт вже з'являлася на публіці 10 років тому. Вперше вона одягла його на церемонію нагородження премії BAFTA-2011 у Голлівуді під час королівського туру Канадою та Каліфорнією.

Кейт Міддлтон у сукні від Alexander McQueen у 2011 та 2021 роках. / Фото: Getty Images

Загалом, як ви помітили, Кейт обожнює речі у стилі: сукні-пальто класичного силуету, приталені, з поясом або без, з прямою спідницею; схожі на них костюми з піджаками з баскою, сукні-чохли. Найчастіше в пастельній гамі, однотонні. І все це – перевірених британських брендів.

Кейт Міддлтон у сукні від Roland Mouret у 2012 та 2013 роках. / Фото: Getty Images

Прихильники і щасливі, і засмучені одночасно. Засмучені тим, що Кейт не дає їм можливості помилуватися на себе в нових сукнях. А щасливі тому, що в герцогиня виступає за розумне споживання та економність. Тоді як інша герцогиня Сассекська Меган Маркл шокує своїми відвертими вбраннями, зокрема з глибоким декольте.

Меган Маркл та Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Більшість вбрань Кейт поза модою та трендами – це класика, яка однаково гідно виглядає що 5-7 років тому, що зараз.

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