Принц Вільям і Кейт Міддлтон шукають людину, яка вестиме їхні профілі у соцмережах

У когось з'явився шанс продемонструвати всі свої знання про соціальні мережі герцогів. На сайті Кейт та Вільяма з'явилася вакансія з назвою "Співробітник із цифрових комунікацій"

Принц Вільям і Кейт Міддлтон шукають фахівця із соціальних мереж / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Згідно з описом на сайті, вся робота полягає в тому, щоб керувати профілями герцога та герцогині Кембриджських у соціальних мережах Instagram, Twitter, YouTube – створювати публікації та тримати публіку в курсі подій у сім'ї Вільяма, Кейт та їхніх дітей.

Претендент також буде робити фото та відео сім'ї, працювати над комунікаціями у всіх благодійних організаціях герцога та герцогині.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Ймовірно, кандидат супроводжуватиме Кейт Міддлтон та/або принца Вільяма у ділових поїздках. Від свого майбутнього фахівця герцог та герцогиня також вимагають "завжди тактовно та обачно поводитися з конфіденційною інформацією".

Якщо раптом вам підходить пропозиція від Кейт та принца Вільяма, подайте свою заявку на сайті Royal Household.

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