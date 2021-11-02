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Ідеальний синій: оцінюємо вечірній вихід Кейт Міддлтон у Глазго (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 11:57
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Кейт Міддлтон та принц Вільям були присутні на прийомі для учасників ініціативи Sustainable Markets Initiative, куди також прибули принц Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська
Принц Вільям і Кейт Міддлтон Кетрін прибули на прийом Sustainable Markets Initiative у Глазго
Принц Вільям і Кейт Міддлтон Кетрін прибули на прийом Sustainable Markets Initiative у Глазго / Фото: Getty Images

Цього тижня у Глазго проходить конференція ООН щодо зміни клімату COP26. У ній беруть участь представники британської королівської родини: принц Вільям та Кейт Міддлтон, принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла.

Раніше герцоги Кембриджські зустрілися з дитячою групою скаутів в Alexandra Park, а вже ввечері пара була присутня на прийомі в Clydeside, де вітала фіналістів премії Earthshot Prize Awards та учасників ініціативи Sustainable Markets Initiative.

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Після Кейт та Вільям об'єдналася з принцом Чарльзом та герцогинею Корнуолською на конференції COP26.

Представники королівської родини у Глазго
Представники королівської родини у Глазго / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для івенту Кейт Міддлтон обрала витончену синю сукню-пальто від Eponine та чорні човники. Образ герцогині доповнили сережки з камінням та мінімалістичний клатч.

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Єлизавета II не була присутня на конференції через недавні проблеми зі здоров'ям
Єлизавета II не була присутня на конференції через недавні проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На заході були перші особи країн-членів ООН, у тому числі Джо Байден, Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастін Трюдо.

Кейт Міддлтон одягла на захід синю сукню від Eponine
Кейт Міддлтон одягла на захід синю сукню від Eponine / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Королева Великобританії Єлизавета II не змогла особисто бути присутньою на конференції за станом здоров'я. Її Величність обмежилася відеозверненням, у якому закликала світових лідерів забути про політичні розбіжності заради спільних інтересів.

Щоб побачити відеозвернення Єлизавети II, свайпайте ліворуч:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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