Екс-учасник Холостячки-2 після вильоту з шоу: "Не всі мають бути хорошими"

Олександр Борзенко вперше прокоментував свій виліт з "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/holostyak_stb_/
Злата Огнєвіч і Олександр Борзенко знайшли спільну мову з першої зустрічі на проекті, проте через кілька випусків героїня "Холостячки-2" зрозуміла, що майбутнього у неї з патрульним не може бути.
Я бачу твою пристрасть до роботи, я ніколи б не попросила тебе нею пожертвувати заради мене. Тому я тебе відпускаю, – сказала Злата Олександру на Церемонії троянд.
Напередодні Олександр Борзенко опублікував у себе в Instastories селфі і написав наступне:
Не всі мають бути хорошими, хтось має бути собою.
Чи хотів таким чином Олександр прокоментувати своє ставлення до поразки і те, що він пішов із шоу? Цілком ймовірно. Тим більше, що в реаліті багато учасників часто звинувачують одне одного в нещирості і фальші.
До речі, раніше Злата Огнєвіч дізналася, що один із претендентів на її серце і перемогу в проєкті, офіційно перебуває у шлюбі. Більш того, у чоловіка був секс під час шоу.
Про це глядачам розкажуть у новому випуску "Холостячки-2" на наступному тижні.
А поки пропонуємо подивитися, як проходить фінальна підготовка до другого сезону гіпершоу "Маска", який стартує на телеканалі "Україна" вже 23 жовтня.
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