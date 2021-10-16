У п'ятому випуску Холостячки-2 шоу залишив Олександр Борзенко: Злата назвала причину

У минулому випуску відразу два учасники покинули шоу. У цьому епізоді "Холостячки-2" додому відправився лише один – це начальник патрульної поліції міста Кременчук Олександр Борзенко.
Злата Огнєвіч зізналася, що готова була попрощатися з Олександром ще на першій Церемонії троянд. Злата розуміла, що у Олександра складна робота, що вимагає постійно тримати руку на пульсі і бути на зв'язку. Але Огнєвіч вирішила дати чоловікові шанс.
Здавалося, між ними виникла сильна взаємна симпатія, але навіть це не допомогло Борзенку залишитися на проєкті.
Зазначимо, що Олександр на кілька днів залишав проєкт заради спецзавдання, яке йому довелося терміново виконати на роботі. І, до речі, саме робота і стала причиною рішення Злати відправити чоловіка додому.
Я бачу твою пристрасть до роботи, я ніколи б не попросила тебе нею пожертвувати заради мене. Тому я тебе відпускаю, – сказала Злата Олександру на Церемонії троянд.
На проєкті "Холостячка-2" залишилося дев'ять учасників.
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