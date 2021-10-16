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У п'ятому випуску Холостячки-2 шоу залишив Олександр Борзенко: Злата назвала причину

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
16 жовтня, 00:11
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З цим учасником у Злати Огнєвіч було більше всіх побачень. Він подобався Холостячці, але Огнєвіч з самого початку бентежила професія Борзенко
Олександр Борзенко залишив шоу "Холостячка-2" у п'ятому випуску
Олександр Борзенко залишив шоу "Холостячка-2" у п'ятому випуску / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich

У минулому випуску відразу два учасники покинули шоу. У цьому епізоді "Холостячки-2" додому відправився лише один – це начальник патрульної поліції міста Кременчук Олександр Борзенко.

Злата Огнєвіч зізналася, що готова була попрощатися з Олександром ще на першій Церемонії троянд. Злата розуміла, що у Олександра складна робота, що вимагає постійно тримати руку на пульсі і бути на зв'язку. Але Огнєвіч вирішила дати чоловікові шанс.

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Здавалося, між ними виникла сильна взаємна симпатія, але навіть це не допомогло Борзенку залишитися на проєкті.

Фото: СТБ

Зазначимо, що Олександр на кілька днів залишав проєкт заради спецзавдання, яке йому довелося терміново виконати на роботі. І, до речі, саме робота і стала причиною рішення Злати відправити чоловіка додому.

Я бачу твою пристрасть до роботи, я ніколи б не попросила тебе нею пожертвувати заради мене. Тому я тебе відпускаю, – сказала Злата Олександру на Церемонії троянд.

На проєкті "Холостячка-2" залишилося дев'ять учасників.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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