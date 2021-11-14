У Єлизавети II проблеми зі спиною. Королева знову пропустить офіційний захід

Королева вже кілька разів скасовувала візити. Чутки про стан здоров'я Єлизавети II ходять різні, але тільки зараз Букінгемський палац назвав причину, чому Її Величність знову не з'явиться на публіці

Єлизавета II пропустить ще один офіційний захід через проблеми зі спиною / Фото: AFP

Королева в останній момент скасувала участь у важливому для британської монархії заході – недільній жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. Як повідомляє Sky News, посилаючись на Букінгемський палац, лікарі діагностували у Єлизавети II розтягнення м'язів спини – їй важко було довго стояти під час церемонії.

Її Величність розчарована тим, що пропустить службу, – сказали у Букінгемському палаці.

Нагадаємо, шанувальники королівської родини мали деякі побоювання з стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

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Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит . А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні .

Але за словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, Єлизавета II немає жодних серйозних проблем зі здоров'ям, проте лікарі рекомендували їй відпочити кілька тижнів від будь-яких зустрічей і заходів.

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Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

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