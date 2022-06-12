Ембер Герд вперше вийшла в світ після "провального" суду з Джонні Деппом (фото)

Ембер Герд пилетіла до Нью-Джерсі після свого програшу у суді / Фото: Колаж: Сьогодні

Судовий процес між Ембер Герд та Джонні Деппом тривав шість тижнів і викликав справжній суспільний резонанс! Перемогу у цьому "змаганні" отримав актор. Після цього він одразу завів акаунт у TikTok, аби подякувати всім фанам за таку потужні підтримку.

Ембер Герд ж була розчарована вердиктом присяжних. Після закінчення суду вона не з'являлась на публіці. Але днями її нарешті підловили у Нью-Джерсі.

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Фотографи застали акторку в аеропорту Тетерборо, куди вона прилетіла на приватному літаку, повідомляє TMZ. Ембер супроводжувала її сестра Вітні Енрікес з помічником та охоронцем.

Ембер була з сестрою та помічником / Фото: TMZ

На 37-річній Герд була зелена кофта та темні брюки. Волосся акторка розпустила.

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Перший вихід Герд після суду / Фото: TMZ

Зазначається, що ексдружина Джонні Деппа провела декілька зустрічей в Нью-Йорку та вилетіла до Вашингтону, після чого повернулась додому у Вірджинію (там вона орендує дім, – Ред.).

Західні ЗМІ припускають, що мета візиту Ембер до Нью-Джерсі – дати інтерв'ю одному з телеканалів.

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У Мережі приїзд Герд одразу викликав бурхливе обговорення. Користувачі зауважили, що переліт на приватному літаку – це задоволення не з дешевих. Ба більше, адвокати акторки нещодавно запевняли, що їхня клієнтка не зможе виплатити Джонні компенсацію, які вона винна за рішенням суду.

До речі, адвокати Деппа пояснили, що актор може відмовитись від грошей, які йому винна колишня. За слвоами юристів, для Джонні було важливо відновити свою репутацію, і справа не в фінансах.

Ймовірно, Ембер Герд планує просто не платити актору, погодившись на умови, які він висунув. Що ж, як то кажуть: поживемо – побачимо:)

Раніше ми писали, як зірки відреагували на перемогу Джонні Деппа у суді.