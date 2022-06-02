Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі ⚽ Україна перемогла Шотландію 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Джонні vs Ембер: як зірки відреагували на перемогу Деппа у суді

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 червня, 15:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Судовий процес Ембер Херд та Джонні Деппа завершився перемогою актора. Знаменитості, які підтримували Джонні, публічно пораділи за нього, але були й ті, хто не радий рішенню суду
Реакція знаменитостей на перемогу Джонні Деппа над Ембер Херд у суді
Реакція знаменитостей на перемогу Джонні Деппа над Ембер Херд у суді / Фото: Getty Images

1 червня для Джонні Деппа – тепер ще одне свято у календарі, адже актор виграв судовий позов до колишньої дружини Ембер Херд. Своїми емоціями і Джонії, і Ембер вже встигли поділитися у соцмережах.

Варто зазначити, що Деппу надавали підтримку багато знаменитостей ще під час судового процесу. Також актора підтримувала величезна армія шанувальників.

Реклама

Кілька зірок уже встигли публічно відреагувати на перемогу Джонні Хто це був? Дізнайтесь у нашій добірці.

Зірка серіалу "Мили ошуканки" Ешлі Бенсон опублікувала фото Деппа в Instagram і написала "Та-а-а-а-к", додавши багато сердець. До слова, її пост лайкнула Дженіфер Еністон!

Скріншот: Instagram

Ймовірно, Ешлі – велика шанувальниця Деппа, а ось Дженніфер Еністон, як пишуть західні ЗМІ, вже давно таємно має теплі почуття до Деппа.

Реклама

Ешлі Бенсон та Дженніфер Еністон підтримали Джонні Деппа
Ешлі Бенсон та Дженніфер Еністон підтримали Джонні Деппа / Фото: Getty Images,

Британська телеведуча та дружина Оззі Осборна, Шерон Осборн, у шоу Пірса Моргана TalkTV show прокоментувала рішення суду таким чином:

Вау, я не очікувала. Я маю на увазі, я хотіла, щоб Джонні виграв, але я не очікувала, що це станеться.

Шерон Осборн підтримала Джонні Деппа
Шерон Осборн підтримала Джонні Деппа

Реклама

Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл не стала писати довгі повідомлення, а просто залишила кілька сердечок під постом Джонні Деппа в Instagram, де він написав про свою перемогу

Скріншот: Instagram

А ось американська стендап-комедіантка та акторка Емі Шумер, схоже, була на боці Ембер Херд. На своїй сторінці у Instagram вона процитувала американську феміністку, журналістку Глорію Стейнем, яка колись сказала:

Будь-яка жінка, яка вирішила поводитися як повноцінна людина, повинна бути попереджена, що ті, хто підтримує статус-кво, будуть ставитися до неї, як до брудного жарту. Це їхня природна і перша зброя. Їй знадобиться сестринство.

Емі Шумер була на боці Ембер Херд
Емі Шумер була на боці Ембер Херд / Фото: instagram.com/amyschumer

Нагадаємо, Кейт Мосс зізналася, чи штовхав Джонні Депп її зі сходів, як стверджує Ембер Херд.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти