Джонні vs Ембер: як зірки відреагували на перемогу Деппа у суді

Судовий процес Ембер Херд та Джонні Деппа завершився перемогою актора. Знаменитості, які підтримували Джонні, публічно пораділи за нього, але були й ті, хто не радий рішенню суду

Реакція знаменитостей на перемогу Джонні Деппа над Ембер Херд у суді / Фото: Getty Images

1 червня для Джонні Деппа – тепер ще одне свято у календарі, адже актор виграв судовий позов до колишньої дружини Ембер Херд. Своїми емоціями і Джонії, і Ембер вже встигли поділитися у соцмережах.

Варто зазначити, що Деппу надавали підтримку багато знаменитостей ще під час судового процесу. Також актора підтримувала величезна армія шанувальників.

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Кілька зірок уже встигли публічно відреагувати на перемогу Джонні Хто це був? Дізнайтесь у нашій добірці.

Зірка серіалу "Мили ошуканки" Ешлі Бенсон опублікувала фото Деппа в Instagram і написала "Та-а-а-а-к", додавши багато сердець. До слова, її пост лайкнула Дженіфер Еністон!

Скріншот: Instagram

Ймовірно, Ешлі – велика шанувальниця Деппа, а ось Дженніфер Еністон, як пишуть західні ЗМІ, вже давно таємно має теплі почуття до Деппа.

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Ешлі Бенсон та Дженніфер Еністон підтримали Джонні Деппа / Фото: Getty Images,

Британська телеведуча та дружина Оззі Осборна, Шерон Осборн, у шоу Пірса Моргана TalkTV show прокоментувала рішення суду таким чином:

Вау, я не очікувала. Я маю на увазі, я хотіла, щоб Джонні виграв, але я не очікувала, що це станеться.

Шерон Осборн підтримала Джонні Деппа

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Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл не стала писати довгі повідомлення, а просто залишила кілька сердечок під постом Джонні Деппа в Instagram, де він написав про свою перемогу

Скріншот: Instagram

А ось американська стендап-комедіантка та акторка Емі Шумер, схоже, була на боці Ембер Херд. На своїй сторінці у Instagram вона процитувала американську феміністку, журналістку Глорію Стейнем, яка колись сказала:

Будь-яка жінка, яка вирішила поводитися як повноцінна людина, повинна бути попереджена, що ті, хто підтримує статус-кво, будуть ставитися до неї, як до брудного жарту. Це їхня природна і перша зброя. Їй знадобиться сестринство.

Емі Шумер була на боці Ембер Херд / Фото: instagram.com/amyschumer

Нагадаємо, Кейт Мосс зізналася, чи штовхав Джонні Депп її зі сходів, як стверджує Ембер Херд.