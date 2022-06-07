Після перемоги над Ембер Херд Джонні Депп завів акаунт у TikTok

Схоже, що перемога в суді над Ембером Хердом стала для голлівудського актора справжнім ковтком свіжого повітря. Джонні Депп, які нещодавно запалював на вечірці за $300 млн на честь закінчення розгляду, зараз зареєструвався в TikTok.
Сумнівів у тому, що акаунті справді належить голлівудській зірці сумнівів немає, адже він пройшов верифікацію та отримав ту саму "галочку".
Випадковий трагік, – коротко написав у своїй біографії в акаунті Депп.
Усього за один день на сторінку актора в соціальній мережі підписалося понад 3,5 мільйона користувачів і це не межа, адже кількість фоловерів продовжує зростати з кожною годиною.
Поки Джонні не опублікував жодного відео в TikTok, тому його фанати завмерли в очікуванні, що насамперед покаже своїй аудиторії актор.
Загалом, складно назвати Деппа активним користувачем соціальних мереж. І хоча у зірки кіно є сторінки в Facebook та Instagram, він дуже рідко робить там якісь публікації.
Свою затяжну мовчанку в Мережі Депп перервав після того, як виграв суд із екс-дружиною. Актор прокоментував семитижневий судовий процес та подякував своїм шанувальникам за підтримку.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"