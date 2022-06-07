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Після перемоги над Ембер Херд Джонні Депп завів акаунт у TikTok

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 червня, 17:55
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Зірка "Піратів "Карибського моря" Джонні Депп завів аккаунт у популярній соціальній мережі – шанувальники в очікуванні перших відео
Джонні Депп тепер є у TikTok
Джонні Депп тепер є у TikTok / Фото: Getty Images

Схоже, що перемога в суді над Ембером Хердом стала для голлівудського актора справжнім ковтком свіжого повітря. Джонні Депп, які нещодавно запалював на вечірці за $300 млн на честь закінчення розгляду, зараз зареєструвався в TikTok.

Сумнівів у тому, що акаунті справді належить голлівудській зірці сумнівів немає, адже він пройшов верифікацію та отримав ту саму "галочку".

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Випадковий трагік, – коротко написав у своїй біографії в акаунті Депп.

Скріншот – tiktok.com/@johnnydepp

Усього за один день на сторінку актора в соціальній мережі підписалося понад 3,5 мільйона користувачів і це не межа, адже кількість фоловерів продовжує зростати з кожною годиною.

Поки Джонні не опублікував жодного відео в TikTok, тому його фанати завмерли в очікуванні, що насамперед покаже своїй аудиторії актор.

Загалом, складно назвати Деппа активним користувачем соціальних мереж. І хоча у зірки кіно є сторінки в Facebook та Instagram, він дуже рідко робить там якісь публікації.

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Свою затяжну мовчанку в Мережі Депп перервав після того, як виграв суд із екс-дружиною. Актор прокоментував семитижневий судовий процес та подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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