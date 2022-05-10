Це повне дно! Наташа Корольова танцювала з Тарзаном у радянських костюмах на 9 травня

Наташа Корольвоа показала, як відмічала 9 травня на Росії

Після початку повномасштабної війни Корольова вирішила "залягти на дно" та не озвучувати свою позицію. Водночас її чоловік-рашист Сергій Глушко робив скандальні пропагандистські заяви, підтримуючи звіртсва путінських окупантів в Україні.

Нещодавно Корольова з Тарзаном виступали на заході, що був організований фондом шанувальника "русского мира" Львом Лещенком. А 9 травня парочка вирішила "у всій красі" відгуляти День перемоги на Москві.

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В Instastories Наташа виклала серію відео, знятих на одній із московських тусовок. У кадрі співачка українського походження з'явилася у радянській пілотці, пуховику до підлоги, штанах кольору хакі та черевиках на тракторній підошві.

Корольова у пілотці і Тарзан у костюмі з радянського прапора / Фото: Скріншот із відео

А ось її чоловік-путініст вирядився у костюм яскраво-червоного кольору з орнаментом із серпа та молота.

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На відео подружжя танцювало під радянські військові пісні та позувало з іншими гостями заходу. Серед них був і гуморист Володимир Винокур, якому нещодавно заборонили в'їзд до Латвії.

Парочка з путіністом Володимиром Винокуром / Фото: Скріншот із відео

Але це ще не все. Також Наташа Корольова взяла участь у концерті в Кремлі. Артистка виконала на сцені країни-агресорки відомий вальс "Синий платочек".

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Розбіжності у сім'ї Корольвої

У родині Наташі Корольвої складається цікава й скандальна ситуація. Сама співачка замовчує війну, а її чоловік просуває пропаганду. Тим часом мама та сестра, які живуть у США, активно підтримують Україну та навіть відписались від зятя-рашиста у соцмережах.

До слова, нещодавно Наташа Корольова вперше за довгий час згадала про Україну. Щоправда, зробила це, вітаючи путініста Філіпа Кіркорова з днем народження.