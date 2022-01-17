Фаворит Холостячки "зрадив" Златі Огнєвіч з симпатичною блондинкою

Максим Тарапата розбурхав Мережу фото з блондинкою. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Після фіналу "Холостячки-2" Злата Огнєвіч та Максим Тарапата дуже зблизилися – вони разом ходили на прогулянки, багато спілкувались і навіть зустріли разом Новий рік! Також чоловік підтримав співачку після болючого розриву з переможцем проєкту Андрієм Задворним. Тож не дивно, що фани почали приписувати роман Златі і Максиму.

Однак, поки Злата відпочиває наодинці у Африці, Макс неабияк заінтригував Мережу спільним романтичним фото з блондинкою. Фоловери напродчуд занепокоїлись.

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В Instagram друг Огнєвіч опублікував фото з дівчиною у ресторані. А от під світлинами він розмірковував про... шампанське та вино.

Тарапата пив шампанське з ведучою YouTube-каналу. / Фото: instagram.com/tarmaks

Завжди захоплювала картина, коли людина з непохитним виразом обличчя розмірковує, яке саме вино чи шампанське хочеться випити цього вечора. Особливо, коли розмова із сомельє більше нагадує гру в шахи в умі, де замість фігур використовуються пляшки вина різних сортів та регіонів, – написав Тарапата.

Як з'ясувалося, Тарапата пив шампанське з ведучою YouTube-каналу про вино "НеВинна" Льолею Зінов'євою, яка раніше випитала у Дмитра Шевченка про його нову обраницю.

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Тарапата також додав, що нещодавно на YouTube вийшло його інтерв'ю з Льолею, під час якого вони готували омлет з ігристим напоєм.

Втім, підписники звернули увагу не на слова Тарапати про шампанське, а на жінку поряд з ним. Деякі зазначили, що чоловік буцімто зраджує Огнєвіч, а хтось припустив, мов Злата покинула Максима:

Сподіваюся, Макс знає, що є багато жінок кращий і цікавіших Злати. Ця дамочка взагалі красуня.

Народ йому що до кінця життя сохнути за Златою? Не забувайте – це вона його кинула.

Макс як так: "зраджуєш" Златі.

Макс, вам пасує блондинка.

Максе, може вам лимончик з'їсти? Щось фізіономія у вас надто задоволена. До речі, поряд із Златою ви ніколи так не сяяли.

Чому ти не в Африці?

Скріншот instagram/tarmaks

Нагадаємо, днями Злата Огнєвіч святкувала 36-річчя. Дивіться у матеріалі, як Макс Тарапата креативно привітав співачку з днем народження.