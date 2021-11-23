Григорій Решетник розповів, хто може стати новою "Холостячкою": є кілька претенденток

Григорій Решетник назвав трьох пртенденток на роль "Холостячки" / Фото: Instagram

Другий сезон проекту "Холостячка" добігає кінця і незабаром усі дізнаються, хто ж зміг підкорити серце Злати Огнєвич. Слідом розпочнеться історія кохання "Холостяка", яким став бізнесмен із Лос-Анджелеса Олександр Топольський . Однак, глядачів непокоїть питання, хто ж стане новою "Холостячкою" у третьому сезоні.

Беззмінний ведущий проекту Григорій Решетник у інтерв'ю "КП в Україні" розповів про те, що зараз кілька претенденток на цю роль.

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За словами ведучого, він сам неодноразово запрошував багатьох представниць українського шоу-бізнесу для участі у шоу. Однак, багато хто сприйняв його слова як жарт.

Решетник не виключає, що новою холостячкою може стати телеведуча Леся Нікітюк, яку багато шанувальників неодноразово висували на цю кандидатуру у коментарях. Доступ до всіх соцмереж зірок та стильні фото можливі з новим смартфоном.

Леся – прекрасна талановита дівчина. Думаю, сезон із нею був би дуже цікавим, – каже ведущий проекту.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Також Решетник зазначив, що чудово б упоралася з цією роллю співачка Тіна Кароль. Останнім часом співачка стала більш відкритою до публіки та відверто ділиться подробицями з життя. Можливо, незабаром Кароль буде готова відкрити своє серце для нового кохання.

Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Третьою претенденткою на участь у романтичному шоу вважають Наталія Могилевська. Виконавиця вже двічі була заміжня, але "разом назавжди" так і не сталося. До речі, Могилевська сама натякнула на те, що може стати головною героїнею "Холостячки".

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Я десь читав, що Наталя Могилевська модерує себе у ролі холостячки, для Наташі потрібні сміливі, харизматичні чоловіки, – прокоментував заяву співачки Решетник.

Співачка Наталя Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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