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Бізнесмен з Америки – розкрито ім'я нового холостяка

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 21:07
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Стало офіційно відомо, хто стане героєм проекту "Холостяк", новий сезон якого вийде навесні наступного року. Здогадки шанувальників шоу підтвердилися
Головним героєм у новому сезоні "Холостяка" стане Олександр Топольський
Головним героєм у новому сезоні "Холостяка" стане Олександр Топольський / Фото: Инстаграм

На сторінці проекту в Instagram телеканал СТБ розкрив головну інтригу – опубліковано ім'я та фотографія наступного холостяка. Ним став бізнесмен із Лос-Анжелеса, українець Олександр Топольський, який, окрім підприємницької діяльності, активно будує акторську та модельну кар'єри в Америці. Отже, шанувальники проекту мали рацію, адже нещодавно припускали, що він незабаром стане головним героєм шоу.

Алекс народився та виріс у Львові. З юних років його амбіції були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самостійно, і відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру. Проте всі труднощі лише пішли йому на користь, загартували характер і переконали його в тому, що він на правильному шляху.

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Новий герой шоу "Холостяк"
Новий герой шоу "Холостяк"

Як зазначено на сайті Олександра, він професійно займається бойовими мистецтвами, має восьмирічний досвід у карате та боксі. Досконало володіє англійською без акценту і вільно розмовляє російською та українською мовами. До того ж, Топольський має багато активних хобі: сноуборд, плавання, катання на лижах, баскетбол та футбол.

Шанувальники по-різному відреагували на нового головного героя їхнього улюбленого проекту. Щодо зовнішності Олександра – більшості глядачів він сподобався. Інші користувачі незадоволені вибором режисерів проекту – почали скаржитися на те, що всі "холостяки" зовні дуже схожі та практично не відрізняються одне від одного.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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