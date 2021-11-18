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Наталія Могилевська натякнула, що може стати новою Холостячкою

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 19:26
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Популярна співачка може стати новою головною героїнею наступного сезону проекту "Холостячка". Передплатники Наталії попросили її взяти участь у шоу
Наталія Могилевська може взяти участь у "Холостячці"
Наталія Могилевська може взяти участь у "Холостячці" / Фото: пресслужба, Инстаграм

Про своє особисте життя виконавиця, яка влаштувала спокусливу фотосесію , майже ніколи не каже. Тому невідомо точно, якщо у неї коханий.

Нещодавно українська співачка поцікавилася у шанувальників своєї сторінці у Instagram, у якому телевізійному проекті їй взяти участь. Фанати Наталії надіслали їй у відповідь безліч повідомлень про те, що дуже хотіли б. побачити Могилевську у новому сезоні "Холостячки" .

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Співачка звернула увагу на прохання передплатників і майже одразу ж опублікувала наступну сторіс з опитуванням, чи брати їй участь у романтичному шоу.

Також артистка прикріпила фотографію зі своїм вирізаним зображенням на тлі постера проекту, де написано "Холостячка. Наталія Могилевська".

Фото: Instagram

Більшість шанувальників проголосували "за" її участь у реаліті . Очевидно, вони дуже сподіваються, що співачка прислухається до їхньої думки.

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Чи справді народна артистка візьме участь у "Холостячці" ще невідомо. За традицією про те, хто стане головною героїнею нового сезону шоу, продюсери повідомляють навесні.

Також нещодавно Могилевська посварилася з TikTok-блогером через фото , на якому вона пов'язана і із заклеєним ротом. Виконавиця часто приїжджала до блогерів знімати кумедні ролики. Ви можете зібрати багато переглядів в TikTok, якщо придбаєте хороший гаджет для зйомок – який краще вибрати.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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