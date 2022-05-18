Іспанський сором! Нателла Крапівіна назвала Анну Asti розповнілою копією Світлани Лободи

Крапівіна присоромила Анну Asti за клонування Лободи / Фото: Колаж: Сьогодні

Анна Дзюба пішла у сольне плавання після розпаду "старого" Artik & Asti. Вона змінила імідж (пофарбувалась у блондинку та почала одягати сексі-наряди) та записала свій перший трек. Але ніякого фурору "зірка" не зробила – фани розчаровані та вже назвали її плагіаторкою.

Згодом артистка придумала нову тактику, як підкорити публіку – вона вирішила записати дует з путіністом Філіпом Кіркоровим. Замість того, щоб закликати росіян припинити війну на її ж батьківщині, Аня обрала бік зла, бо ж для неї кар'єра на Росії дорожче.

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Але навіть співпраця з Кіркоровим не допомогла Анні Asti прославитись, як сольній співачці. Вона так і залишається для всіх "копією Світлани Лободи". Цей факт підтвердила продюсерка Нателла Крапівіна.

Днями Анна Asti засвітилася на музикальному фестивалі "ЖАРА". Вона заспівала на сцені, а також сфотографувалась зі своїм кумиром Філіпом Кіркоровим, який також був на заході.

У Instastories Крапівіна опублікувала скріншоти з Анною Asti та пожартувала, мов артистка "вкрала" образ у Світлани Лободи.

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Скріншот Instagram

На секунду подумала, що це Лобода. А ні! Це українська співачка Анна Asti чудово вжилась в її образ. Світлана Лобода тебе клонували, – сміючись прокоментувала Нателла.

Також Крапівіна згадала і Філіппа Кіркорова, назвавши його "незнайомцем". Раніше у них вже був конфлікт після якого, Нателла оголосила про припинення співпраці з Лободою.

Скріншот Instagram

Злегка розповніла Світлана Лобода на фото з таємничим незнайомцем.

Можливо, через такий хейт у Анни Дзюби нарешті прокинеться совість (якщо вона у неї є) і вся ця критика змусить її прозріти і говорити про війну.

Нагадаємо, раніше Нателла Крапівіна наїхала на Андрія Данилка, який сказав, що їй треба менше нюхати.

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До речі, ходили чутки, що у продюсерки проблеми з російським громадянством.