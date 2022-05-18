Испанский стыд! Нателла Крапивина назвала Анну Asti располневшей копией Светланы Лободы

Крапивина пристыдила Анну Asti за клонирование Лободы / Фото: Коллаж: Сегодня

Анна Дзюба ушла в сольное плавание после распада "старого" Artik & Asti. Она сменила имидж (покрасилась в блондинку и начала надевать секси-наряды) и записала свой первый трек . Но никакого фурора "звезда" не произвела – фаны разочарованы и уже назвали ее плагиатором.

Впоследствии артистка придумала новую тактику, как покорить публику – она решила записать дуэт с путинистом Филиппом Киркоровым . Вместо того, чтобы призвать россиян прекратить войну на ее же Родине, Аня выбрала сторону зла, потому что для нее карьера на России дороже.

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Но даже сотрудничество с Киркоровым не помогло Анне Asti прославиться, как сольной певице. Она так и остается для всех "копией Светланы Лободы". Этот факт подтвердила продюсер Нателла Крапивина.

На днях Анна Asti засветилась на музыкальном фестивале "ЖАРА". Она спела на сцене, а также сфотографировалась со своим кумиром Филиппом Киркоровым, который тоже был на мероприятии.

В Instastories Крапивина опубликовала скриншоты с Анной Asti и пошутила, будто артистка "украла" образ у Светланы Лободы.

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Скриншот Instagram

На секунду подумала, что это Лобода. А нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Светлана Лобода тебя клонировали, – смеясь прокомментировала Нателла.

Также Крапивина вспомнила и Филиппа Киркорова, назвав его "незнакомцем". Раньше у них уже был конфликт после которого, Нателла объявила о прекращении сотрудничества с Лободой.

Скриншот Instagram

Слегка располневшая Светлана Лобода на фото с таинственным незнакомцем.

Возможно, через такой хейт у Анны Дзюбы наконец-то проснется совесть (если она у нее есть) и вся эта критика заставит ее прозреть и говорить о войне.

Напомним, ранее Нателла Крапивина наехала на Андрея Данилко, который сказал, что ей нужно меньше нюхать.

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Кстати, ходили слухи, что у продюсера проблемы с российским гражданством.