Нателла Крапівіна – більше не громадянка РФ?

У відомої продюсерки Нателли Крапівіної тепер проблеми з російським громадянством

Нателла Крапівіна / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Йде шостий день вторгнення Росії в Україну. Знаменитості продовжують висловлюватися: благати про допомогу, закликати росіян виходити на мітинги проти влади, звертатися до світової громадськості.

Про те, що її сім'я також у Києві й потерпає від воєнних дій агресора, розповідала раніше і Нателла Крапівіна, колишня продюсерка Світлани Лободи.

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Вона також засуджувала заяви Баскова та Канделакі. І сьогодні з'явилася інформація, що Нателла Крапівіна не громадянка Росії. Видання PEOPLETALK, посилаючись на пресцентр МВС РФ, повідомляє таке:

Встановлено, що під час подання заяви про прийом Н. В. Крапівіної (на той момент була неповнолітньою) у громадянство Російської Федерації її законним представником не було надано повного пакету документів. В результаті висновок набуття громадянства Російської Федерації щодо Н. В. Крапівіної та її сестри А. В. Алієвої не виносилося.

Паспорти Крапівіної та її сестри визнані такими, що видані з порушенням встановленого законодавством РФ порядку. Тепер матеріали щодо зазначених фактів будуть передані Слідчому комітету.

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У Мережі вже говорять про те, що так влада РФ розправляється з тими, хто висловлюється проти війни, яку Путін розпочав в Україні. Однак хай там як, а мовчати тепер не можна!

Зазначимо, не всі російські артисти та публічні люди скуті страхом. Раніше: