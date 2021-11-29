Артур Логай та Анна Кареліна стали переможцями Танців з зірками (відео)

Хто став переможцем "Танців зі зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Останній вечір на паркеті "Танців з зірками" цього сезону був хвилюючим для фіналістів та глядачів. Нагадаємо, що у фінал вийшли три пари, а не дві, бо минулої неділі зіркові судді вирішили нікого не виганяти з шоу.

Так, в останньому прямому ефірі танцювали Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

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Нагадаємо, що в суботу на телеканалі "Україна" вийшов новий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска", де розсекретили Пальчику та Джмеля.

За підсумками голосування журі, турнірну таблицю очолили Артур Логай та Анна Кареліна, а на третьому місці опинилися Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

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Турнірна таблиця у 13 ефірі "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

У фінальному шоу результатів стало відомо, що новими переможцями шоу "Танці з зірками" стали Артур Логай та Анна Кареліна. Друге місце дісталося Олімпійській чемпіонці Ользі Харлан та хореографу Дмитру Дікусару.

У своєму зверненні Артур Логай подякував Анні, а також закликав глядачів вірити в себе та йти до своєї мрії, як би важко не було.

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Дивіться фінальний виступ Артура та Анни у фіналі "Танців з зірками":

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