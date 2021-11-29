Артур Логай и Анна Карелина стали победителями Танців з зірками (видео)

Кто стал победителем "Танців з зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Последний вечер на паркете "Танців з зірками" в этом сезоне был волнительным для финалистов и зрителей. Напомним, что в финал вышли три пары, а не две, потому что в предыдущее воскресенье, звездные судьи решили никого не выгонять из шоу.

Так, в последнем прямом эфире танцевали Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

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Напомним, что в субботу на телеканале "Украина" вышел новый выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны "Маска", где рассекретили Пальчику и Шмеля.

По итогам голосования жюри, турнирную таблицу возглавили Артур Логай и Анна Карелина, а на третьем месте оказались Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

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Турнирная таблица в 13 эфире "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

В финальном шоу результатов стало известно, что новыми победителями шоу "Танці з зірками" стали Артур Логай и Анна Карелина. Второе место досталось Олимпийской чемпионке Ольге Харлан и хореографу Дмитрию Дикусару.

В своем обращении Артур Логай поблагодарил Анну, а также призвал зрителей верить в себя и идти к своей мечте, как бы трудно не было.

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Смотрите финальное выступление Артура и Анны в финале "Танців з зірками":

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