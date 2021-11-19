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На Танцях зі зірками нас втягували у скандали – солістка гурту KAZKA

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 17:39
В закладинки
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Відома співачка Олександра Зарицька поділилася секретними подробицями створення танцювального шоу. Протягом зйомок продюсери проекту намагалися зіпсувати відносини між зірками
Олександра Зарицька розповіла про свою участь у шоу "Танці з зірками"
Олександра Зарицька розповіла про свою участь у шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/kazka.band, Скріншот з YouTube

В одному з минулих випусків виконавиця покинула проєкт "Танці зі зірками". Як виявилося, учасники цього сезону були дуже близькі – багато з них чудово спілкувалися і до проекту, а деякі познайомилися вже під час зйомок, але все одно порозумілися.

Усі навіть казали, що наш сезон – найдружніший, адже минулі сезони були зовсім іншими, – згадує Олександра в інтерв'ю для "КП в Україні" .

Через добрі взаємини, продюсери шоу були змушені "стравлювати" зірок, щоб зацікавити цим глядача.

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З нас буквально витягували якісь скандали та інтриги. Ми, звичайно, намагалися вдавати з себе конкурентів, але не завжди виходило. Після ефірів ми сиділи в гримерці до четвертої ранку і обговорювали виступи, – каже співачка.

Олександра Зарицька потоваришувала з багатьма учасниками танцювального проекту
Олександра Зарицька потоваришувала з багатьма учасниками танцювального проекту / Фото: instagram.com/kazka.band

Але, незважаючи на такі умови, Зарицька з розумінням ставилася до спроб творців проекту посварити учасників.

Я чудово розумію, що це телепроект, тому потрібно створювати шоу. Як команді проекту, так і його учасникам. До того ж, здорова конкуренція – це навіть цікаво, – ділиться виконавиця.

Тому солістка гурту "KAZKA" без заперечень "відігравала" вороже ставлення до колег.

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Спочатку ми були конкурентками з Лідою Лі, хоча у житті спілкуємося дуже добре. Ми навіть за лаштунками були "суперниці" . Далі ми конкурували з Олею Харлан, з якою теж товаришуємо, – розповідає зі сміхом Саша.

Від участі в шоу в неї залишилося багато позитивних спогадів, які співачка знову зможе прожити переглядаючи свої виступи на паркеті. Радимо вам також відзняти яскраві моменти за допомогою професійного режим на новому смартфоні.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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