Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як Дженніфер Лопес та Бен Аффлек виглядають без фотошопу – чесні фото пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 07:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одна з найобговорюваніших голлівудських пар регулярно потрапляє в поле зору папараці. Цього разу Джей Ло та Бена Аффлека сфотографували в аеропорту Лос-Анджелеса
Дженніфер Лопес та Бена Аффлека сфотографували в аеропорту
Дженніфер Лопес та Бена Аффлека сфотографували в аеропорту / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Не зважаючи на зйомки в різних містах Дженніфер Лопес та Бен Аффлек намагаються бачитися часто. Днями артистка приїхала до Лос-Анджелесу, щоб виступити на премії American Music Awards. В аеропорту Джей Ло зустрічав Бен Аффлек.

Пару сфотографували у повсякденному образі та без фотошопу.

Реклама
Скріншот: instagram.com/bennifer.id/
Скріншот:instagram.com/bennifer.id/

Хоч пара у себе в соцмережах майже не публікує спільних фото, але до мережі регулярно потрапляють зворушливі знімки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Розповідаємо, як робляться такі фото.

До слова, на самій премії Джей Ло з'явилася без Бена Аффлека. Вона виконала пісню On My Way, яка є саундтреком до нового фільму співачки "Перший зустрічний".

Нагадаємо, нещодавно інсайдер розповів, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планують разом відзначати Різдво.

Реклама

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Реклама

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

Інші новини про зірки:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти