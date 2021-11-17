Cильно змінилася? Дивимося архівні фото Дженніфер Лопес із батьком

Популярна співачка та актриса Дженніфер Лопес не так часто у себе в Instagram публікує спільні фото з батьком

Як виглядає тато Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Поки артистка не поспішає радувати шанувальників новими кадрами, фани вирішили переглянути архівні фото зірки. На одному з фан-акаунтів у Instagram з'явились знімки Дженніфер Лопес та батьком Девідом , зроблені у 90-х на одному з заходів.

Дженніфер Лопес з татом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Дженніфер Лопес із татом на одному із заходів / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес з батьком Девідом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

У Мережі зазначили, що співачка дуже схожа на свого батька.

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Дженніфер Лопес народилася у небагатій родині пуерторіканців у Нью-Йорку. Батько Дженніфер, Девід Лопес, якийсь час працював у страховій компанії в нічну зміну, а потім почав працювати програмістом. Тим часом його дружина, мама Джей Ло, дбала про будинок і виховувала дітей. У Дженніфер Лопес є дві сестри – Леслі та Лінда.

У ЗМІ якийсь час обговорювалося, що в артистки складні стосунки з батьком. Девід Лопес залишився без даху над головою і втратив свої заощадження, через відвідування церкви саєнтологів, а знаменита дочка не допомагає батькові. Джей Ло не коментувала ці чутки.

Але в червні цього року Лопес поділився рідкісними спільними селфі з батьком.

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Дженніфер Лопес опублікувала селфі з батьком / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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