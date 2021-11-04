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7-річна донька Христини Асмус потрапила до лікарні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 10:31
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Крістіна Асмус у себе в Instagram розповіла, що кілька днів тому їхня дочка з Гаріком Харламовим потрапила до лікарні.
Крістіна Асмус розповіла, що її дочку госпіталізували
Крістіна Асмус розповіла, що її дочку госпіталізували / Фото: instagram.com/asmuskristina

У 7-річної Анастасії було безперервне блювання та висока температура, яку дуже довго не могли збити.

Швидка, і прийом у педіатра, і 1000 аналізів. У результаті госпіталізували. І далі кругообіг крапельниць, тонна ліків, досліджень і…. кишкова інфекція, мати її, – поділилася Христина Асмус у Instagram.

Христина Асмус із донькою
Христина Асмус із донькою / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Актриса зазначила, що тимчасово відмовилася від зйомок у кіно, телешоу, а також роботи над великим рекламним контрактом.

Господи, як важко і страшно, коли діти хворіють ... все це відразу собі забрати хочеться, – написала Христина.

За словами актриси, зараз із донькою вже все добре. Настю вже виписали додому.

У коментарях багато хто підтримав Христину Асмус і побажав доньці здоров'я.

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  • "Одужуйте скоріше"
  • "Тільки здоров'я"
  • "Доброго здоров'я! Донечці і вам"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Крістіна Асмус минулого року розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Актори були разом упродовж восьми років. Експодружжя має дочку Анастасію, яка народилася 2014 року. Донька живе з Христиною.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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