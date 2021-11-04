7-річна донька Христини Асмус потрапила до лікарні

У 7-річної Анастасії було безперервне блювання та висока температура, яку дуже довго не могли збити.
Швидка, і прийом у педіатра, і 1000 аналізів. У результаті госпіталізували. І далі кругообіг крапельниць, тонна ліків, досліджень і…. кишкова інфекція, мати її, – поділилася Христина Асмус у Instagram.
Актриса зазначила, що тимчасово відмовилася від зйомок у кіно, телешоу, а також роботи над великим рекламним контрактом.
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Господи, як важко і страшно, коли діти хворіють ... все це відразу собі забрати хочеться, – написала Христина.
За словами актриси, зараз із донькою вже все добре. Настю вже виписали додому.
У коментарях багато хто підтримав Христину Асмус і побажав доньці здоров'я.
- "Одужуйте скоріше"
- "Тільки здоров'я"
- "Доброго здоров'я! Донечці і вам"
Нагадаємо, Крістіна Асмус минулого року розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Актори були разом упродовж восьми років. Експодружжя має дочку Анастасію, яка народилася 2014 року. Донька живе з Христиною.
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