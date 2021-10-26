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Як Асмус обманювала хлопців: Жодне розбите серце нічого не запідозрило

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 10:40
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Актриса Крістіна Асмус розповіла про своїх колишніх чоловіків, яким "незручно було відмовляти". Зірка кіно зізналася, що обводила хлопців довкола пальця
Христина Асмус згадала, як розбивала серця залицяльникам
Христина Асмус згадала, як розбивала серця залицяльникам / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус, яка незважаючи на розлучення, продовжує бачитися з Гаріком Харламовим, розповіла підписникам у Instagram, що в юності вона дуже подобалася хлопчикам, а коли вони просили у неї номер телефону, Христина називала неправильний. Зізнатися, хто з нас так не робив)

Коли стільникових не було… Хлопчики питали в мене номер домашнього телефону. Тоді мені було незручно відмовляти, і я диктувала їм номер — сто двадцять три, сорок п'ять, шістдесят сім, — поділилася з підписниками Асмус.

Христина додала, що хлопці так серйозно записували її номер, перепитували, чи правильно записали та "жодне розбите серце нічого не запідозрило" .

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Акторка опублікувала світлину, на якій вона позує у стильному червоному жакеті з короткими рукавами та білих штанях.

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У коментарях підписниці Христини Асмус написали, що теж так робили колись – давали невірні номери чоловікам. А деякі фоловери кінозірки здивувалися, що вона могла так чинити з хлопцями.

Розлучення Асмус

Нагадаємо, що Крістіна Асмус минулого року розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Актори були разом упродовж восьми років. Екс-подружжя має дочку Анастасію, яка народилася 2014 року.

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Гарік Харламов та Христина Асмус
Гарік Харламов та Христина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

У Мережі ходять чутки, що шлюб почав "руйнуватися" через зйомки Христини у фільмі "Текст", де є дуже відверта сексуальна сцена за її участю. Однак Гарік цей факт заперечував, зізнавшись, що їхні почуття остигли ще задовго до зйомок Асмус у скандальній кінострічці.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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