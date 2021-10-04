Як з Кароліною 10 років тому: ексчоловік Ані Лорак зробив схоже фото зі своєю новою нареченою

Наречена Мурата Налчаджиоглу показала спільне фото з ним / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Колишній чоловік Ані Лорак, яка днями виступила в Києві на корпоративі, Мурат Налчаджиоглу з'явився на новому фото зі своєю новою нареченою, візажисткою Лілією. Пара позувала в "повітряному" ресторані Києві під час обіду.

Кадром дівчина поділилася в Instagram. Але шанувальників привернуло те, що у Мурата є схоже фото з його колишньою, Ані Лорак.

"Як і з Кароліною 10 років тому"

"З Кароліною теж є таке фото"

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Дійсно, у фото архівах Мурата й Ані Лорак є схожий кадр.

Ані Лорак і Мурат, Лілія і Мурат / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Що відомо про стосунки Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу?

Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу протягом десяти років. Вони зіграли весілля у 2009 році. У шлюбі у пари народилася дочка Софія.

У 2019 вони оголосили про розлучення. На відміну від Ані Лорак, яка замовчує про своє особисте життя, Мурат Налчаджиоглу вже готується до нового шлюбу. У вересні чоловік зробив пропозицію 25-річній Лілії, з якою він вже зустрічається понад рік.

При цьому довгий час ходили чутки про возз'єднання Лорак і Налчаджиоглу. Експодружжя кілька разів з'являлися разом на заходах, а потім спровокували чутки про спільний відпочинок з донькою в Туреччині.

Дивіться в ролику, як і де зірки зустрічали своїх колишніх:

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