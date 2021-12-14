Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року

YUNA 2022

Син Мадонни

Слава VS Віка

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Повернувся до Холостячки, але так і не розлучився: Рома Свечкоренко збрехав Златі Огнєвіч?

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 17:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В одному з епізодів "Холостячки 2" Злата поставила Ромі умову – він має завершити розлучення і тоді зможе повернутися на проєкт будь-якої миті
Злата Огневич заявила, що Роман Свечкоренко так і не розлучився із дружиною, як обіцяв
Злата Огневич заявила, що Роман Свечкоренко так і не розлучився із дружиною, як обіцяв / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/svechkorenko

Той факт, що Рома Свечкоренко залишив шоу, вже потім, у своєму Instagram, він називав несправедливістю, а також писав, що йому було неприємно говорити про свої минулі стосунки на всю країну і проходити випробування поліграфом.

Проте, за словами Свечкоренка, він був закоханий у Злату, тому вирішив повернутися на проєкт. Та як виявилося, він не довів до кінця справу з розлученням.

Реклама

Про це Злата Огнєвіч розповіла в новому епізоді "Но это не точно" Олександру Еллерту та Андрію Рибаку.

Він так і не розлучився... Насправді для мене це була сумна ситуація. Я своє слово дотрималася, я йому сказала: "Я готова дати тобі шанс, повертайся, якщо розлучишся". Раз він повернувся, я подумала "Окей, він розлучився". Але на побаченні він мені сказав "Соррі", – розповіла Огнєвіч.

Сам же Свечкоренко заявив, що ще до початку зйомок у "Холостячці" він розповідав про те, що не розлучений, та його запевнили, що "все буде добре", а потім виставили брехуном.

Реклама

Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитись до початку проєкту, хоча я дуже цього хотів і зробив усе можливе в рамках закону. Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене брехуном... Я одразу сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде добре, а я просто повірив, – написав Рома в Instagram.

Реклама

Чим закінчилася "Холостячка 2"

У фіналі романтичного реаліті Злата Огнєвіч відповіла взаємністю на почуття Андрія Задворного. Після завершення проєкту вони будували стосунки, та це тривало не довго.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Скриншот з відео

Через півтора місяці Андрій зрозумів, що не відчуває романтичних почуттів до Злати. Він не захотів обманювати себе і брехати про своє кохання, тому запропонував співачці закінчити стосунки.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти