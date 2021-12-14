Повернувся до Холостячки, але так і не розлучився: Рома Свечкоренко збрехав Златі Огнєвіч?

Той факт, що Рома Свечкоренко залишив шоу, вже потім, у своєму Instagram, він називав несправедливістю, а також писав, що йому було неприємно говорити про свої минулі стосунки на всю країну і проходити випробування поліграфом.
Проте, за словами Свечкоренка, він був закоханий у Злату, тому вирішив повернутися на проєкт. Та як виявилося, він не довів до кінця справу з розлученням.
Про це Злата Огнєвіч розповіла в новому епізоді "Но это не точно" Олександру Еллерту та Андрію Рибаку.
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Він так і не розлучився... Насправді для мене це була сумна ситуація. Я своє слово дотрималася, я йому сказала: "Я готова дати тобі шанс, повертайся, якщо розлучишся". Раз він повернувся, я подумала "Окей, він розлучився". Але на побаченні він мені сказав "Соррі", – розповіла Огнєвіч.
Сам же Свечкоренко заявив, що ще до початку зйомок у "Холостячці" він розповідав про те, що не розлучений, та його запевнили, що "все буде добре", а потім виставили брехуном.
Мені шкода, що так склалися мої обставини, що я не встиг розлучитись до початку проєкту, хоча я дуже цього хотів і зробив усе можливе в рамках закону. Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене брехуном... Я одразу сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде добре, а я просто повірив, – написав Рома в Instagram.
Чим закінчилася "Холостячка 2"
У фіналі романтичного реаліті Злата Огнєвіч відповіла взаємністю на почуття Андрія Задворного. Після завершення проєкту вони будували стосунки, та це тривало не довго.
Через півтора місяці Андрій зрозумів, що не відчуває романтичних почуттів до Злати. Він не захотів обманювати себе і брехати про своє кохання, тому запропонував співачці закінчити стосунки.
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