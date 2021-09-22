Яким ми запам'ятаємо друга Керрі – Стенфорда Блетча. 7 зворушливих фото з Сексу і міста

Помер Уіллі Гарсон - виконавець ролі Стенфорда Блетч в серіалі "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images, Pinterest
Сьогодні пішов з життя 57-річний актор Віллі Гарсон – виконавець ролі друга-гея Керрі Бредшоу та її подруг, Стенфорда Блетча в серіалі "Секс і місто".
Крім дотепного і, часом, незвичайного гумору, його персонаж тішив глядачів екстравагантним стилем. Без Стенфорда Блетча важко уявити цей культовий серіал і так сталося, що Віллі Гарсон все ж встиг знятися в продовженні проєкту.
За свою кар'єру Віллі Гарсон зіграв понад 75 ролей у кіно і на телебаченні. Також Віллі з'явився в серіалах "Білий комірець", "Друзі", "Квантовий стрибок", "Твін Пікс", "Секретні матеріали", комедії "День бабака". Та досі найголовнішою його роллю залишається персонаж Стен у "Сексі і місті".
Яким був Віллі Гарсон в амплуа друга Керрі Бредшоу – пропонуємо згадати в семи зворушливих кадрах зі зйомок.
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