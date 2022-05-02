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Солістка Gо_A оголосить результати голосування від України на Євробаченні-2022

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 12:30
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Катерина Павленко зізналася, що рада стати частиною "Євробачення-2022"
Катерина Павленко з Go_A буде речницею від України на "Євробаченні-2002"
Катерина Павленко з Go_A буде речницею від України на "Євробаченні-2002" / Фото: instagram.com/Eurovision

Катерина Павленко повертається на "Євробачення", але у новій ролі. Цього року солістка Go_A оголошуватиме результати голосування членів журі від України.

Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам’ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим, – розповіла співачка у коментарі для "Суспільного".

Не пропустіть новинку!
Не пропустіть новинку! / Фото: instagram.com/go_a_band

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Нагадаємо, у Турині активно готуються до "Євробачення-2022". Kalush Orchestra вже показали нові костюми для фінального номера на першій репетиції міжнародного музичного конкурсу. "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra виступлять у першому півфіналі.

Згідно зі ставками букмекерів, цього року Україна має всі шанси знову здобути перемогу на конкурсі "Євробачення". Пісня "Stefania" продовжує набирати сотні прослуховувань та вже стала хітом серед користувачів соцмереж.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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