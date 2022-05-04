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Яким буде номер Kalush Orchestra на Євробаченні – пройшла друга репетиція

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 травня, 18:33
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Насолодитися номером Kalush Orchestra шанувальники зможуть незабаром, а поки що організатори відкривають завісу за лаштунки і показують підготовку до шоу
Пройшла друга репетиція Kalush Orchestra для "Євробачення"
Пройшла друга репетиція Kalush Orchestra для "Євробачення" / Фото: Скріншот з YouTube, kalush.official

Зовсім недавно відбулася перша репетиція "Євробачення-2022", де глядачі змогли побачити деякі деталі оновленого номера Kalush Orchestra та їхні нові костюми.

Тепер організатори пісенного шоу показали невелике відео з другої репетиції, де можна детальніше розглянути, що ж чекає на фінальному шоу.

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У номері українського колективу з'явилися нові деталі – чорно-білі кадри жіночих рук та очей на фоні, як образ матері, задне підсвічування у кольорах українського прапора, а також нові графічні малюнки у "килимовому" стилі, які ми вже бачили у гурту раніше.

Деякі глядачі провели паралель між номером Alina Pash та Kalush Orchestra, адже співачка також використала схожі елементи у виступі на Нацвідборі з піснею "Тіні забуnих предків".

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Скріншот з YouTube

Багато фанатів цікавляться, чи з'явиться на виступі мати Олега Псюка (Kalush), якій музикант і присвятив цю музичну композицію. Однак поки що жодної інформації про візит пані Стефанії немає, не виключено, що, як і на Нацвідборі, це буде сюрприз.

Попри те, що пісенний конкурс ще не стартував, єврофани вже визначили своїх фаворитів – сайт "Сьогодні" назвав ТОП-5 улюбленців "Євробачення-2022".

До речі, цими днями стало відомо, що результати голосування від України на "Євробаченні-2022" оголосить солістка групи Gо_A.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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