Яким буде номер Kalush Orchestra на Євробаченні – пройшла друга репетиція

Зовсім недавно відбулася перша репетиція "Євробачення-2022", де глядачі змогли побачити деякі деталі оновленого номера Kalush Orchestra та їхні нові костюми.
Тепер організатори пісенного шоу показали невелике відео з другої репетиції, де можна детальніше розглянути, що ж чекає на фінальному шоу.
Далі по темі
У номері українського колективу з'явилися нові деталі – чорно-білі кадри жіночих рук та очей на фоні, як образ матері, задне підсвічування у кольорах українського прапора, а також нові графічні малюнки у "килимовому" стилі, які ми вже бачили у гурту раніше.
Деякі глядачі провели паралель між номером Alina Pash та Kalush Orchestra, адже співачка також використала схожі елементи у виступі на Нацвідборі з піснею "Тіні забуnих предків".
Багато фанатів цікавляться, чи з'явиться на виступі мати Олега Псюка (Kalush), якій музикант і присвятив цю музичну композицію. Однак поки що жодної інформації про візит пані Стефанії немає, не виключено, що, як і на Нацвідборі, це буде сюрприз.
Попри те, що пісенний конкурс ще не стартував, єврофани вже визначили своїх фаворитів – сайт "Сьогодні" назвав ТОП-5 улюбленців "Євробачення-2022".
До речі, цими днями стало відомо, що результати голосування від України на "Євробаченні-2022" оголосить солістка групи Gо_A.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»