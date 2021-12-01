Кардашя'н зустрічається з коміком, який молодший за неї на 13 років – нові докази (фото)

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон разом

Про роман Кардаш'ян та Девідсона стало відомо у жовтні. Останнім часом кілька почала все частіше з'являтися на очах у публіки .

Так, під час сніданку в одному з готелів Лос-Анджелеса Кім і Піта застав за сніданком їхній нідерландський шанувальник . Чоловік підійшов до пари та попросив сфотографуватися з ними для своєї сторінки в Instagram. Кардаш'ян та Девідсон фанату не відмовили і з радістю зробили пару селфі.

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Кім помітили на побаченні з Пітом Девідсоном / Фото: instagram.com/paulbarewijk

Фотографією чоловік на ім'я Пол поділився у своєму мікроблозі і у ту ж мить став отримувати запрошення від преси, з проханням прокоментувати зустріч із зірковою парою.

Піт і Кім булі на побаченні у готелі Beverly Hills / Фото: instagram.com/paulbarewijk

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Спочатку я побачив Піта Девідсона і подумав: "З ким він розмовляє?", тому що я знайомий з останньою інформацією про його побачення. І так, це була Кім Кардаш'ян! Вони сиділи поряд і пішли разом. На мою думку, це було схоже на побачення, – розповів Пол.

Нагадаємо, що раніше Кім та Піта застали папараці під час ранкової прогулянки біля будинку Кардаш'ян. Тоді багато ЗМІ вирішили, що побачення пари – спосіб відвернути увагу від скандалів навколо інших членів родини Кардаш'ян-Дженнер.

Однак, зараз з'являється все більше припущення про те, що все ж таки відносини між парою не просто піар-хід. Найбільше таким результатом подій засмучений колишній чоловік Кардаш'ян Каньє Вест , який зовсім недавно заявив про те, що їхній шлюб із Кім передбачений Богом і вони незабаром помиряться.

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