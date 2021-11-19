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Відволікаючий маневр: папараці застали Кім Кардаш'ян на побаченні з Пітом Девідсоном

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 14:15
В закладинки
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Шанувальники переключили всю свою увагу на парочку Кім Кардаш'ян і Піта Девідсона та майже забули про інші гучні теми навколо зіркової родини
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон разом
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон разом

Сімейство Кардаш'ян усіма силами намагається відвернути увагу таблоїдів від персони Тревіса Скотта, який потрапив у гучний скандал через тисняву на його концерті, у результаті події загинуло 10 людей.

Новим об'єктом для "піар-компанії" став Піт Девідсон. Після того як Кім Кардаш'ян та Девідсон заявили про свої стосунки, папараці не спускають очей із зіркової пари. І хоча, казали, що рідні Кім не схвалюють нові відносини селебріті, зараз такий інфопривід став дуже доречним.

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Днями Девідсону виповнилося 28 років. За організацію вечірки взялася сама Кріс Дженнер. Судячи з фото з соцмереж репера Флейвора Флея, на святі Кім, Кріс та Піт були в однакових піжамах. Такий family-лук явно натякає на "сімейну ідилію".

У середу пару Кім та Піта помітили біля особняка Дженнер, пише Dayli Mail . Пара трималася за руки і не приховувала своїх почуттів на камеру. Девідсон вирішив одягнути піжамні штани з лінійки бренду Кім Кардаш'ян SKIMS. Щоправда, таке романтичне побачення викликало все більше сумнівів у публіки, адже дивним чином папараці опинилися у потрібному місці та у потрібний час. Спіймати найкращий момент на фото можна завядки новому гаджету.

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Кардаш'ян і Девідсон не приховували свої почуття на побаченні
Кардаш'ян і Девідсон не приховували свої почуття на побаченні / Фото: The Daily Mail

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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