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Каньє Вест публічно розкаявся і захотів повернути Кім: Наш шлюб призначений Богом

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 12:00
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Після гучного розлучення з колишньою дружиною Каньє Вест не втрачає надії врятувати втрачене щастя. Репер упевнений, що їхній шлюб був визначений Богом і вони мають знову бути разом
Каньє Вест хоче повернути стосунки з Карадаш'ян
Каньє Вест хоче повернути стосунки з Карадаш'ян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Вест дуже засмучений новими відносинами Кім Кардаш'ян та Піта Девідсона, які більше не приховують почуття на публіці. Під час своєї поїздки з благодійною місією в Лос-Анджелес до Дня Подяки, репер зізнався, що зробив багато помилок у стосунках із колишньою дружиною.

За словами Веста, він шкодує, що публічно поводився не так, як належить гідному чоловікові. Зараз репер говорить про те, що кається у своїх вчинках і готовий до змін заради шлюбу.

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Бог хоче, щоб ми отримали відкуплення у цих відносинах. Ми робили помилки. Я робив помилки, – заявив колишній чоловік Кардаш'ян.

У своїй промові Каньє згадав те, що вони з Кім мають четверо спільних дітей і він, як батько, хотів був бути поряд із домом і проводити більше часу зі своєю родиною. Вест переконаний, що їхні стосунки з Кім мають величезний вплив на громадськість та життя інших сімей, тому їм призначено бути разом.

Якщо Бог розлучить Кім'є, тоді мільйони сімей відчують, що розставання це нормально! Але коли Бог знову об'єднає Кім'є, то мільйони сімей зможуть подолати розлуку та біль, який використовує диявол, – сказав з трибуни Вест.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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