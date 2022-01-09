Кейт Міддлтон – 40! ТОП-5 причин, чому всі обожнюють герцогиню Кембриджську

Кейт Міддлтон 9 січня виповнилось 40 років / Фото: Getty Images

Відомо, що святкування ювілею герцогині Кембриджської пройде у вузькому сімейному колі без особливих урочистостей. Так скромно провести свій день народження вона змушена через розповсюдження штаму "Омікрон".

У день народження Кейт Міддлтон "Сьогодні" вирішили розповісти про топ-5 причин, чому всім до вподоби дружина принца Вільяма.

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Економність – запорука успіху

Герцогиня, як і її свекруха принцеса Діана, відома своєю прихильністю до розумного споживання і нерідко з'являється на різних світських заходах в одних і тих же або злегка перешитих вбраннях. У її гардеробі є речі, яким вже по 10 років! Але Кейт продовжує їх носити.

/ Фото: Getty Images

Хоч Міддлтон і вважають іконою стилю, але більшість її вбрань поза модою та трендами – це класика, яка однаково гідно виглядала що декілька років тому, що зараз. Серед її улюблених брендів Alexander McQueen, LK Bennett та Jenny Packham. Щодо аксесуарів – то їх у герцогині не так вже й багато.

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Кейт Міддлтон у сукні від Alexander McQueen у 2011 та 2021 роках. / Фото: Getty Images

До речі, у 2021 році Кейт вдвічі скоротила витрати на гардероб. Торік вона витратила на вбрання та аксесуари близько 64 тисяч доларів, що наполовину менше, ніж 2020 року — тоді сума становила 127 тисяч доларів.

Поближче до народу

Кейт часто комунікує зі звичайними людьми без статусу – вона цікавиться їхнім життям та проблемами. Ба більше, герцогиня активно відвідує благодійні зустрічі та спілкується зі школярами й студентами навчальних закладів.

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Загалом хоч Кейт Міддлтон і є членом королівської родини, але вона як і всі звичайні люди займається рутинними речами.

Ось наприклад, Кейт разом з дітьми – принцом Джорджом і принцесою Шарлоттою – восени 2021-го відвідала звичайний магазин канцелярських товарів.

Кейт Міддлтон з дітьми в магазині. / Фото: Instagram

Також герцогиню неодноразово ловили папараці у продуктових магазинчиках, де вона мило спілкувалась з покупцями та продавцями.

Кейт Міддлтон близька до народу. / Фото: Instagram

Ймовірно, Міддлтон під час виходу у світ супроводжує охорона, але для королівської особи, погодьтесь, це потрібно.

До речі, відкриємо вам секрет: Кейт разом з Вільямом іноді відпочивають на морі, де беруть на закуску рибу зі смаженою картоплею. А ще дружина принца цілком може розслабитися з друзями за склянкою міцних напоїв у якомусь лондонському барі.

Без курйозів і життя не те

Напевно, кожна публічна особа хоча б раз потрапляла у смішні ситуації, як, наприклад, Майлі Сайрус, у якої порвався топ на сцені. У житті Кейт Міддлтон також були курйози, які вона сприймає з гумором. Ба більше, герцогиня разом з принцом самі люблять повеселитися й іноді роблять це на публіку.

Ось на Іграх Співдружності 2014 року у Глазго Кейт та Вільям трішки попустували на публіці. Так, принц розмовляв із жінкою, тримаючи в руках бейджик дружини, а Міддлтон вдала, ніби чоловік занадто сильно тягне стрічку. Цей кумедниий момент встигли зловити на фото.

Кейт та Вільям люблять повеселитись. / Фото: Instagram

А під час Лондонського марафону 2017 року подружжя приїхало на відкриття, щоб дати старт забігу. Втім, онук королеви спрямував сигнальний гудок у бік герцогині. Внаслідок натиск повітря розвівав волосся Міддлтон, і вона примружилася від несподіванки.

Кейт та Вільям у 2017 році. / Фото: Instagram

Герцогиню та принца часто жартома називають близнюками. Адже вони доволі часто з'являються на заходах в однаковому вбранні. Лише невідомо, це Кейт переймає стиль Вільяма чи навпаки?!

Кейт Міддлтон та принца Вільяма часто називають близнюками. / Фото: Instagram

Неймовірна трансформація

Зараз Кейт – красива мама трьох дітей. Вона має ідеальну струнку фігуру, доглянуте волосся та чисте обличчя. Здається, герцогиня п'є якийсь еліксир вічної краси!

Втім, в юності Міддлтон була звичайною британкою із пухкими щічками. Вона виросла у простій сім'ї: мама була стюардесою, а тато – пілотом. Кейт старша дитина в сім'ї Міддлтон, ще у неї є менші сестра та брат.

Кейт Міддлтон тоді та зараз. / Фото: Instagram

Кейт Міддлтон в юності та зараз. / Фото: Instagram

Подалі від скандалів

Кейт Міддлтон майже ніколи не втручається у якісь сварки, на відмінну від Меган Маркл, яка постійно вляпується у скандальні ситуації.

Хоч і є чимало провокацій – Кейт намагаються вивести на конфлікт. Але вона не піддається.

Раніше у Мережі ширилися чутки, мов герцогиня Сассекська пророкує швидке розлучення Кейт Міддлтон та принца Вільяма. І хоч у британських ЗМІ ця тема не зникала тривалий час, герцогиня Кембриджська зажди ігнорувала такі теми і не намагалася на публіку влаштовувати скандали.

Королівська експертка розповіла, чому Кейт Міддлтон вважають одним із найвпливовіших членів королівської родини / Фото: Getty Images

Також Кейт постійно критикували за глибоке декольте та дорікали їй за це, бо згідно з королівським дрескодом, герцогиня Кембриджська не може носити занадто глибоке декольте. Втім, і тут Міддлтон не вдавалась до гострих висловлювань.

Не даремно чимало експертів вважають саме Кейт Міддлтон потенційно майбутньою королевою Великої Британії. Адже її стиль, поведінка, характер дуже зачаровують суспільство, яке прислухається до герцогині та йде за нею.

До речі, Кейт Міддлтон за декілька днів до Нового року вперше публічно зіграла на фортепіано. Дивіться відео з виступу герцогині.