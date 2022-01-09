Кейт Миддлтон – 40! ТОП-5 причин, почему все обожают герцогиню Кембриджскую

Кейт Миддлтон исполнилось 9 января 40 лет. / Фото: Getty Images

Известно, что празднование юбилея герцогини Кембриджской пройдет в узком семейном кругу без особых торжеств. Так скромно провести свой день рождения она вынуждена из-за распространения штамма "Омикрон".

В день рождения Кейт Миддлтон "Сегодня" решили рассказать о топ-5 причинах, почему всем нравится жена принца Уильяма.

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Экономность – залог успеха

Герцогиня, как и ее свекровь принцесса Диана, известна своей привязанностью к разумному потреблению и нередко появляется на разных светских мероприятиях в одних и тех же или слегка перешитых нарядах. В ее гардеробе есть вещи, которым уже по 10 лет! Но Кейт продолжает их носить.

Кейт Міддлтон у сукні від Stella McCartney у 2012, 2014 та 2016 роках. / Фото: Getty Images

Хоть Миддлтон и считают иконой стиля, но большинство ее нарядов вне моды и трендов – это классика, которая одинаково достойно выглядела как несколько лет назад, так и сейчас. Среди ее любимых брендов Alexander McQueen, LK Bennett и Jenny Packham. Что касается аксессуаров – то их у герцогини не так уж много.

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Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen в 2011 и 2021 годах. / Фото: Getty Images

Кстати, в 2021 году Кейт вдвое сократила расходы на гардероб. В прошлом году она потратила на наряды и аксессуары около 64 тысяч долларов, что наполовину меньше 2020 года — тогда сумма составила 127 тысяч долларов.

Поближе к народу

Кейт часто общается с обычными людьми без статуса – она интересуется их жизнью и проблемами. Более того, герцогиня активно посещает благотворительные встречи и разговаривает со школьниками и студентами учебных заведений.

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В общем, хоть Кейт Миддлтон и является членом королевской семьи, но она как и все обычные люди занимается рутинными вещами.

Вот, например, Кейт вместе с детьми – принцем Джорджом и принцессой Шарлоттой – осенью 2021-го посетила обычный магазин канцелярских товаров.

Кейт Миддлтон с детьми в магазине. / Фото: Instagram

Также герцогиню неоднократно ловили папарацци в продуктовых магазинчиках, где она общалась с покупателями и продавцами.

Кейт Миддлтон близка к народу. / Фото: Instagram

Вероятно, Миддлтон во время выхода в свет сопровождает охрана, но для королевской особы, согласитесь, это нужно.

Кстати, откроем вам секрет: Кейт вместе с Уильямом иногда отдыхают на море, где берут на закуску рыбу с жареным картофелем. А еще жена принца вполне может расслабиться с друзьями за стаканом крепких напитков в каком-нибудь лондонском баре.

Без курьезов и жизнь не та

Наверное, каждое публичное лицо хотя бы раз попадало в смешные ситуации, как, например, Майли Сайрус, у которой порвался топ на сцене. В жизни Кейт Миддлтон также были курьезы, которые она с юмором воспринимает. Более того, герцогиня вместе с принцем сами любят повеселиться и иногда делают это на публику.

Вот на Играх Содружества 2014 года в Глазго Кейт и Уильям немного подурачились на публике. Так, принц разговаривал с женщиной, держа в руках бейджик жены, а Миддлтон сделала вид, будто муж слишком сильно тянет ленточку. Этот забавный момент успели поймать на фото.

Кейт и Уильям любят повеселиться. / Фото: Instagram

А во время Лондонского марафона 2017 года супруги приехали на открытие, чтобы дать старт забегу. Впрочем, внук королевы направил сигнальный гудок в сторону герцогини. В результате нажатия волосы Миддлтон развивались, и она прищурилась от неожиданности.

Кейт и Уильям в 2017 году. / Фото: Instagram

Герцогиню и принца часто в шутку называют близнецами. Ведь они довольно часто появляются на мероприятиях в одинаковых нарядах. Лишь неизвестно, это Кейт перенимает стиль Уильяма или наоборот?

Кейт Миддлтон и принца Уильяма часто называют близнецами. / Фото: Instagram

Невероятная трансформация

Сейчас Кейт – красивая мама троих детей. У нее идеальная стройная фигура, ухоженные волосы и чистое лицо. Кажется, герцогиня пьет некий эликсир вечной красоты!

Впрочем, в юности Миддлтон была обычной британкой с пухлыми щечками. Она выросла в простой семье: мама была стюардессой, а папа – пилотом. Кейт – старший ребенок в семье Миддлтон, еще у нее есть меньшие сестра и брат.

Кейт Миддлтон тогда и сейчас. / Фото: Instagram

Кейт Миддлтон в юности и сейчас. / Фото: Instagram

Подальше от скандалов

Кейт Миддлтон почти никогда не вмешивается в какие-то ссоры, в отличие от Меган Маркл, которая постоянно вляпывается в скандальные ситуации.

Хоть и существует немало провокаций – Кейт пытаются вывести на конфликт. Но она не поддается.

Ранее в Сети ходили слухи, будто герцогиня Сассекская предсказывает скорый развод Кейт Миддлтон и принца Уильяма. И хотя в британских СМИ эта тема не исчезала долго, герцогиня Кембриджская всегда игнорировала такие темы и не пытались на публику устраивать скандалы.

Королевский эксперт рассказала, почему Кейт Миддлтон считают одним из самых влиятельные членов королевской семьи / Фото: Getty Images

Также Кейт постоянно критиковали за глубокое декольте и упрекали ее за это, потому что согласно королевскому дрес-коду, герцогиня Кембриджская не может носить слишком глубокое декольте. Впрочем, и здесь Миддлтон не прибегала к острым высказываниям.

Не зря многие эксперты считаю именно Кейт Миддлтон потенциально будущей королевой Великобритании. Ведь ее стиль, поведение, характер очень завораживают общество, которое прислушивается к герцогине и следует за ней.

Кстати, Кейт Миддлтон за несколько дней до Нового года впервые публично сыграла на фортепиано. Смотрите видео с выступления герцогини.