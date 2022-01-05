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Кейт Міддлтон втратить один із королівських привілеїв у день свого 40-річчя

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 січня, 16:39
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Герцогиня Кембриджська цього року не почує дзвону дзвонів Вестмінстерського абатства на свою честь – вся справа в пандемії та економічній кризі
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Сім'я герцогів Кембриджських нещодавно відсвяткували Різдво окремо від королеви Єлизавети II у своєму заміському будинку Анмер Холл.

Зовсім скоро на Кембридж чекає ще одна урочистість – день народження Кейт Міддлтон. 9 січня герцогині виповниться 40 років.

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Проте святкування ювілею Міддлтон пройде у вузькому сімейному колі без особливих урочистостей. Так скромно провести свій день народження герцогиня змушена через розповсюдження штаму "Омікрон".

Крім того, цього року Кейт Міддлтон втратить давню королівську традицію. Щороку на честь членів монаршої родини лунають дзвони у каплиці Вестмінстерського абатства. Але дружина принца Вільяма залишиться без цієї привілеї.

З квітня 2020 року було ухвалено рішення тимчасово скасувати давню традицію. Це пов'язано з тим, що зараз Великобританія переживає не найкращі часи у зв'язку з епідемією коронавірусу. У британському правлінні вирішили не витрачати бюджет.

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Зараз дзвони Вестмінстерського абатства дзвонять лише в особливих випадках – перед службами та під час святкування великих церковних свят. Також не втратили привілеї глава монаршої сім'ї королева Єлизавета та її син, прицн Чарльз, який успадкує престол після матері.

Раніше стало відомо, що британські ЗМІ припускають, що дружина принца Чарльза Камілла готується обійняти посаду королеви поряд зі своїм чоловіком .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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