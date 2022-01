Майли Сайрус чуть не обнажила грудь во время новогоднего выступления

В американской певицы случился курьез на концерте. Майли могла оказаться обнаженной до пояса, но вовремя отреагировала

У Майли Сайрус порвался топ на сцене / Фото: instagram.com/mileycyrus

Поп-звезда Майли Сайрус выступала на праздничном концерте "Miley's New Years Eve Party", который транслировался на телеканале NBC. Для выхода на сцену она выбрала легкий наряд: короткий серебряный топ и мини-юбку. Во время исполнения своего хита "Party in the USA" верх артистки начал сползать вниз.

Певица поняла, что с одеждой что-то не так и отвернувшись от публики, смогла вовремя прикрыть грудь. Сайрус повела себя непринужденно, как будто ничего не произошло она продолжила петь спиной к камерам.

Реклама

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEvePartypic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Техническая группа программы также быстро отреагировала. Операторы отдалили объективы и показывали более широкий обзор.

Закончив исполнять песню, артистка быстро исчезла за кулисами, чтобы переодеться. Майли Сайрус полностью сняла топ и накинула большой красный пиджак.

Реклама

Сейчас все смотрят на меня, а это самая большая одежда, которую я носила на сцене, – пошутила певица, вернувшись к публике.

После этого инцидента множество поклонников исполнительницы заявили в Сети, что она настоящий профессионал.

Журнал Forbes определил самых успешных и влиятельных людей мира в разных категориях, в том числе в музыке – Майли Сайрус попала в список "30 до 30".