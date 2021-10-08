Кондратюк розгромив Ані Лорак за інтерв'ю в Україні: У неї немає мізків

Кондратюк прокоментував скандальне інтерв'ю Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/kondratjukigor

Лорак заявила, що в Україні їй "було тісно", а кажучи про цькування з боку українців натякнула на політичну змову проти неї.

Висловлювання Ані Лорак не обійшов стороною Ігор Кондратюк, який знову розгромив співачку в своєму Facebook-пості. Він написав, що Кароліна – яскрава артистка, але у неї немає мізків:

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Кароліна – якскрава ілюстрація талановитої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла – чому "її не підтримали українські політики".

Кондратюк додав, що Україна повинна "назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права".

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У тому самому інтерв'ю Лорак також зізналася, що перестала виступати в Україні через "політичне замовлення":

Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замовлення політичне від певних осіб. А брати участь в якійсь грі в мене немає часу. Тому, коли замовники трошки відійшли в сторону, наскільки я розумію, з'явилася можливість дати концерти.

Нагадаємо, що в серпні Ані Лорак дала два концерти в Одесі, а пізніше презентувала пісню українською.

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