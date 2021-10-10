Діти Пугачової і Галкіна все більше схожі на Аллу Борисівну – дивіться фото

Гаррі і Ліза Галкіни / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напевно, діти Алли Борисівни – найпопулярніші юні селебрітіс у російських користувачів Інстаграму. Під кожною їхньою новою світлиною за кілька хвилин з'являється величезна кількість коментарів – публіка безумовно любить Лізу і Гаррі.

Максим Галкін опублікував у соцмережі кілька знімків двійнят, знятих напередодні. Ліза одягнена в світлий костюм з укороченим піджаком і спідницею в складку, а Гаррі – у світлий жакет з сірими манжетами.

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Брат і сестра на знімках виглядають ну дуже мило. Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Фоловери Галкіна під постом залишили компліменти дітям і зазначили, що Ліза і Гаррі дуже схожі на свою маму.

"Які ж вони у вас красиві"

"Подорослішали красунчики"

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

"Ліза просто копія мама. На тата, звичайно, теж схожі діти, але Ліза, мені здається, більше на маму. Такі гарні і світлі дітлахи"

"Чудові дітки"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

У вересні Лізі і Гаррі Галкіним виповнилося 8 років. Знамениті батьки влаштували свято в стилі "Зоряних воєн", а його організацією займалося агентство дитячих свят Phill Party, яке раніше належало Філіпу Кіркорову.

Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Агентство Phill Party Кіркоров відкрив після народження дітей, Алли-Вікторії і Мартіна. За час свого існування компанія організувала кілька десятків вечірок для сімей зірок шоу-бізнесу.

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