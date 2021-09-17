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Галкін висміяв Долину через використання фільтрів (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 15:34
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Нове фото Максим Галкіна розкритикували в Мережі через використання фільтрів, але гуморист не розгубився
Максим Галкін відповів на звинувачення у використанні фотошопу
Максим Галкін відповів на звинувачення у використанні фотошопу / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін активний користувач Instagram. Він часто публікує фото і відео з дітьми і дружиною. На цей раз гуморист запостив в Instagram селфі, на якому виглядає значно молодшим . Звичайно, уважні підписники звернули на це увагу.

Максим Галкін
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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У коментарях деякі зазначили, що вони старіють, а Максим Галкін і Алла Пугачова тільки молодіють.

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Деякі в коментарях стали писати, що занадто багато фільтрів на фото, але гуморист не став ігнорувати ці повідомлення. Він згадав, як Лариса Доліна відповідає на звинувачення у використанні фотошопу.

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Нагадаємо, російську співачку регулярно звинувачують у використанні фільтрів та фотошопу, але Лариса Доліна запевняє, що ніколи не обробляє знімки. Головним секретом своїх фото вона називає вміння правильно виставляти світло.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу, дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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