Королева втомилася! Єлизавета II має намір відпочити від своїх обов'язків

Королева Єлизавета II / Фото: Reuters

Стан здоров'я 96-річної королеви Єлизавети останнім часом дуже крихкий. Її Величність все рідше з'являється на публічних заходах і, як кажуть у палаці, може пропустити частину урочистостей з нагоди 70-річчя свого правління.

Святкування Платинового ювілею відбудеться зовсім скоро, вже 2 червня, і королева, схоже, поки що фізично не готова до такої важливої події. Інсайдери з королівського палацу повідомили, що Єлизавета II вирушила у невелику відпустку. Балморал, у Шотландії , адже "не хоче виглядати слабкою" на урочистості.

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Королева хоче повернутися до Лондона до початку святкування Платинового ювілею, але, як говорилося раніше, її роль цьогорічної урочистості буде невеликою. За інформацією палацу, більшість обов'язків Її Величності на себе візьмуть інші члени королівської сім'ї.

Крім того, організатори ювілею поки що не можуть точно стверджувати, на яких заходах буде Єлизавета II. Присутність королеви підтверджуватиметься лише у день заходу.

Проте, як писали раніше, Букенгемський палац занепокоєний не лише появою королеви на святкуванні. Хвилювань членам королівської сім'ї та всім підданим додає майбутній візит принца Гаррі та Меган Маркл до Лондону. Королівські експерти очікують на "холодну зустріч" з герцогами Сассекськими.