Олена Кравець, Позитив і Михайло Жонін знялися в комедії "Велика Прогулянка": про що фільм

Кадри зі зйомок комедії "Велика Прогулянка" / Фото: пресслужба

Список найочікуваніших українських прем'єр поповнився комедією "Велика Прогулянка". Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків, котрі зустрінуться на одній галявині під шашлики, яку кожна з сімей вважає "своєю". Що з цього вийде?

Образ голови сімейства Наливайченків втілить на екрані артист і шоумен Юрій Ткач, учасник "Вечірнього кварталу", а також зірка ситкому "Одного разу під Полтавою". Його "дружиною" на майданчику стане Ірина Гатун, акторка театру імпровізації й одна з учасниць "Жіночого кварталу". Районний бізнесмен Толя та його жінка Рая зададуть перцю родині Драгоманових, які теж мріють зайняти ідеальну галявину під шашлики.

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Мрійте і мрії здійснюватимуться...Я вже давно хотів знятися в одній з головних ролей у повнометражному кіно, а тому, коли мені надійшла пропозиція, я, звісно ж, думав недовго. Прочитав сценарій історії і він мені дуже сподобався, до того ж одним із його авторів став мій друг — Гарік Бірча. А разом зі мною на знімальному майданчику зібралася крута команда, кожен з них — професіонал своєї справи й встиг здобути прихильність українців. А тому, безсумнівно, глядачам буде цікаво спостерігати за тим, як розкриваються їхні герої в кадрі, — прокоментував Юрій Ткач, актор, шоумен, виконавець ролі Толі у стрічці "Велика Прогулянка".

Юрій Ткач та Ірина Гатун / Фото: прес-служба

Таню Драгоманову, стриману викладачку історії мистецтв, зіграє Олена Кравець — учасниця "Вечірнього кварталу" та ексочільниця "Жіночого кварталу". Партнером акторки в кадрі стане Андрій Ісаєнко — заслужений артист України, актор театру, зірка справжніх кінотеатральних хітів — "Захар Беркут" та "Кіборги". Родина Драгоманових точно має свої козирі в рукаві. Які? Дізнаємося незабаром.

Мене запросили у кіно, і я вирішила сказати цій пригоді "так", адже це моя перша головна роль у повному метрі. Зйомки фільму кардинально відрізняються від зйомок телевізійних проєктів: різні жанри, різні люди, різний контекст та, в цілому, інший стан для мене як для акторки. Проте, мені дуже подобається команда, з якою я працюю: це і Юра Ткач та Іра Гатун, з якими ми вже були на одній сцені, і Андрій Ісаєнко та Олег Зборовський, з якими ми познайомилися на знімальному майданчику, — Олена Кравець, акторка, виконавиця ролі Тані у стрічці "Велика Прогулянка".

Олена Кравець на зйомках фільму "Велика Прогулянка" / Фото: прес-служба

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Також глядачі побачать у стрічці Позитива (Олексій Завгородній), автора-виконавця, учасника гурту MOZGI. Тепер музикант втілить на екрані образ помічника чиновника — водія Гени, що стане його першою великою кінороллю.

Я вже знімався у "Скаженому весіллі", але, зважаючи на те, що роль була епізодична, я не встиг розкрити свій потенціал як актор. Саме тому мені хотілося спробувати щось більше і тут..."лист щастя" від FILM.UA з пропозицією спробувати себе в новому амплуа. Я одразу ж прочитав сценарій "Великої Прогулянки" і зрозумів, що роль крута та й комедія дійсно прикольна. Упевнений, що всі, хто побачить її у кіно, подумають так само, — сказав Позитив (Олексій Завгородній), який виконав роль Гени у стрічці "Велика Прогулянка"

Кадр зі зйомок фільму "Велика Прогулянка" / Фото: прес-служба

До акторської команди також долучився і Михайло Жонін — зірка серіалів "Пес" та "Черговий лікар". Він зіграє жадібного держслужбовця Хом’яка, що в погоні за збагаченням не зупиниться ні перед чим.

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Кадр зі зйомок фільму "Велика Прогулянка" / Фото: пресслужба

Вперше на великому екрані з’являться зірки футбольного клубу "Шахтар", зокрема Євген Коноплянка та Андрій Пятов, які навіть під час зйомок не змогли розлучитися з м’ячем. Ще однією несподіванкою, яку для глядачів підготували творці, стане поява неперевершеної VERKA SERDUCHKA з Мамою. Про їхню особливу роль у стрічці ми розкажемо вже зовсім скоро.

Вєрка Сердючка на зйомках фільму "Велика Прогулянка" (2022) / Фото: прес-служба

#шампуридогори — "Велика Прогулянка" стане першим кейсом співпраці між найбільшими гравцями українських кіно- і телеіндустрій, FILM.UA Group та телеканалу "Україна", над кінопрокатним фільмом.

Детальніше про сюжет "Великої Прогулянки"

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" — доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з’являється і третій претендент — утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники — він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на "як правильно жити". Ця історія про те, якими б різними ми не були і як би не сварились, та перед обличчям спільної загрози ми завжди — єдина потужна сила.

Зйомки фільму "Велика Прогулянка / Фото: прес-служба

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