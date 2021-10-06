Олена Кравець, Позитив і Михайло Жонін знялися в комедії "Велика Прогулянка": про що фільм

Кадри зі зйомок комедії "Велика Прогулянка" / Фото: пресслужба
Список найочікуваніших українських прем'єр поповнився комедією "Велика Прогулянка". Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків, котрі зустрінуться на одній галявині під шашлики, яку кожна з сімей вважає "своєю". Що з цього вийде?
Образ голови сімейства Наливайченків втілить на екрані артист і шоумен Юрій Ткач, учасник "Вечірнього кварталу", а також зірка ситкому "Одного разу під Полтавою". Його "дружиною" на майданчику стане Ірина Гатун, акторка театру імпровізації й одна з учасниць "Жіночого кварталу". Районний бізнесмен Толя та його жінка Рая зададуть перцю родині Драгоманових, які теж мріють зайняти ідеальну галявину під шашлики.
Мрійте і мрії здійснюватимуться...Я вже давно хотів знятися в одній з головних ролей у повнометражному кіно, а тому, коли мені надійшла пропозиція, я, звісно ж, думав недовго. Прочитав сценарій історії і він мені дуже сподобався, до того ж одним із його авторів став мій друг — Гарік Бірча.
А разом зі мною на знімальному майданчику зібралася крута команда, кожен з них — професіонал своєї справи й встиг здобути прихильність українців. А тому, безсумнівно, глядачам буде цікаво спостерігати за тим, як розкриваються їхні герої в кадрі, — прокоментував Юрій Ткач, актор, шоумен, виконавець ролі Толі у стрічці "Велика Прогулянка".
Таню Драгоманову, стриману викладачку історії мистецтв, зіграє Олена Кравець — учасниця "Вечірнього кварталу" та ексочільниця "Жіночого кварталу". Партнером акторки в кадрі стане Андрій Ісаєнко — заслужений артист України, актор театру, зірка справжніх кінотеатральних хітів — "Захар Беркут" та "Кіборги". Родина Драгоманових точно має свої козирі в рукаві. Які? Дізнаємося незабаром.
Мене запросили у кіно, і я вирішила сказати цій пригоді "так", адже це моя перша головна роль у повному метрі. Зйомки фільму кардинально відрізняються від зйомок телевізійних проєктів: різні жанри, різні люди, різний контекст та, в цілому, інший стан для мене як для акторки.
Проте, мені дуже подобається команда, з якою я працюю: це і Юра Ткач та Іра Гатун, з якими ми вже були на одній сцені, і Андрій Ісаєнко та Олег Зборовський, з якими ми познайомилися на знімальному майданчику, — Олена Кравець, акторка, виконавиця ролі Тані у стрічці "Велика Прогулянка".
Також глядачі побачать у стрічці Позитива (Олексій Завгородній), автора-виконавця, учасника гурту MOZGI. Тепер музикант втілить на екрані образ помічника чиновника — водія Гени, що стане його першою великою кінороллю.
Я вже знімався у "Скаженому весіллі", але, зважаючи на те, що роль була епізодична, я не встиг розкрити свій потенціал як актор. Саме тому мені хотілося спробувати щось більше і тут..."лист щастя" від FILM.UA з пропозицією спробувати себе в новому амплуа. Я одразу ж прочитав сценарій "Великої Прогулянки" і зрозумів, що роль крута та й комедія дійсно прикольна. Упевнений, що всі, хто побачить її у кіно, подумають так само, — сказав Позитив (Олексій Завгородній), який виконав роль Гени у стрічці "Велика Прогулянка"
До акторської команди також долучився і Михайло Жонін — зірка серіалів "Пес" та "Черговий лікар". Він зіграє жадібного держслужбовця Хом’яка, що в погоні за збагаченням не зупиниться ні перед чим.
Вперше на великому екрані з’являться зірки футбольного клубу "Шахтар", зокрема Євген Коноплянка та Андрій Пятов, які навіть під час зйомок не змогли розлучитися з м’ячем. Ще однією несподіванкою, яку для глядачів підготували творці, стане поява неперевершеної VERKA SERDUCHKA з Мамою. Про їхню особливу роль у стрічці ми розкажемо вже зовсім скоро.
#шампуридогори — "Велика Прогулянка" стане першим кейсом співпраці між найбільшими гравцями українських кіно- і телеіндустрій, FILM.UA Group та телеканалу "Україна", над кінопрокатним фільмом.
Детальніше про сюжет "Великої Прогулянки"
Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" — доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з’являється і третій претендент — утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники — він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.
Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на "як правильно жити". Ця історія про те, якими б різними ми не були і як би не сварились, та перед обличчям спільної загрози ми завжди — єдина потужна сила.
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