Які шанси України на Оскарі-2022? Ми розпитали у Наталки Ворожбит

За роки незалежності Україна висувала на "Оскар" фільми понад 10 разів. Торік претендентом в категорії "Найкращий міжнародний художній фільм" стала антиутопія "Атлантида" про майбутнє Донбасу, яка, на жаль, не потрапила у шорт-лист

Наталка Ворожбит про свою кінострічку "Погані дороги" та як її можуть сприйняти у США / Фото: facebook.com/BadRoads2020

Цьогоріч за "Оскар" може поборотися українська драма "Погані дороги" режисерки Наталки Ворожбит. Зараз на фільм чекає оскарівська промо-кампанія, наступний етап – боротьба за потрапляння в лонг-лист, потім – шорт-лист. Тільки після цього, 2 лютого 2022 року, будуть оголошені основні номінанти.

Дебютантка в режисурі, але вже досвідчена сценаристка і драматургиня Наталка Ворожбит відома глядачам за серіалом "Кайдашева сім'я", картинам "Кіборги" і "Дике поле". Фільм "Погані дороги" отримав престижну нагороду в категорії "Найбільш інноваційний фільм" на Венеційському кінофестивалі торік.

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"Сьогодні" дізналися у Наталки Ворожбит про те, чим суттєво відрізняються американські й українські фільми, які претендують на "Оскар" і чому наше кіно може викликати емпатію в американських глядачів.

Довідка про фільм:

Драма "Погані дороги" заснована на п'єсі, яка, своєю чергою, базується на реальних історіях, записаних Наталкою Ворожбит під час поїздок на Донбас.

Уперше п'єса була поставлена в Лондонському театрі Royal Court у 2017 році, а вже у 2019 році перемогла на Фестивалі-Премії "ГРА".

В основі сюжету фільму – п'ять новел, які об'єднані темою доріг Сходу України, а дія розгортається у 2015 році.

Українське кіно може змагатися поруч з роботами іменитих режисерів

Торік в категорії "Найкращий міжнародний художній фільм" перемогла трагікомедія "Ще по одній" знаменитого данського режисера Томаса Вінтерберга. Наталка Ворожбит дивилася цю картину і каже – це чудове, легке і одночасно глибоке кіно.

Це режисер з великою крутою фільмографію і мені зараз дивно усвідомлювати, що мій дебют може змагатися з роботами режисерів такого рівня. Але потім згадую, що в нас взагалі дуже молоде кіно і не було передумов, щоб зараз за Оскар боролися наші класики. Тому не варто сильно комплексувати. Головне, що є процес і рух, – розповідає Наталка Ворожбит.

Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото: Скріншот з YouTube

Наше кіно здатне викликати емпатію в американського глядача

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Так чи інакше фільми-номінанти та лауреати "Оскара" завжди резонують з актуальними подіями у світі. Але все ж, американці та українці закладають різну "біль", переживання у свої картини. За словами Наталки Ворожбит, майже кожен український фільм про війну.

Американці не воюють на території США з окупантами. Це не значить, що в них немає інших проблем, але їх біль дійсно інший. Майже кожен наш фільм саме про війну, ми ніби застрягли в якомусь середньовіччі, в той час коли значна частина світу хвилюється про гендерні права, екологію, тощо.. Але наш розпач такий великий, що здатен, мені здається, викликати емпатію. До того ж війни палають зараз в багатьох точках світу, а люди бояться війни на генетичному рівні, бо всі колись так чи інакше пережили її, – каже Наталка.

Попри це, за словами режисерки, при всіх розбіжностях у нас багато спільного з американцями, якщо, звичайно, мова йде не про бюджети і школу кіно.

Американці побачать в фільмі не політику, а загальнолюдський фактор

У "Поганих дорогах" Наталка Ворожбит не героїзує українських військових, та водночас не демонізує місцеве населення і бойовиків. Українцям, звичайно ж, зрозумілий весь контекст і "хто є хто", але головне в фільмі – це звичайні людські історії. Саме цим і може відзначитися сприйняття фільму українцями та американцями.

Вони не шукатимуть і не оцінюватимуть ідеологічну складову фільму, а більше загальнолюдську, психологічну. Примірятимуть на себе драматичні ситуації, в яких опиняються мої герої і це впізнавання іх наблизить швидше до розуміння нас, ніж політичний контекст, – коментує режисерка.

Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото: pro.festivalscope.com

Які шанси України на "Оскарі" у 2022 році?

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Точно передбачити для України потрапляння в шорт-лист, а тим більше й в основний список номінантів – неможливо.

Сама ж Наталка Ворожбит вважає, що на будь-якому конкурсі все залежить від багатьох складових.

Я вважаю що будь які конкурси – це лоторея, збіг випадкових обставин, людей, тенденцій, смаків, – це все я навіть не намагаюсь аналізувати, бо є чим займатися крім цього, – коментує режисерка.

Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото: прес-служба

"Погані дороги" для українців – це про рідних маму і тата

В останні роки українські фільми все частіше беруть участь в престижних світових кінофестивалях, отримують нагороди та перемагають на кінопреміях. Але серед українців ці фільми не набувають великого резонансу. Режисерка зазначає, що на кінофестивалях нагороди отримують авторські стрічки, частіше за все важкі та драматичні за змістом.

Українці не хочуть страждати в кінотеатрах, їх можна зрозуміти і це ставлення навряд чи сильно зміниться. Ми ходимо в кіно, щоб переключитися, пізнати новий світ, навіть якщо він болючий. Ми достатньо відсторонені, щоб зрозуміти і прийняти біль, наприклад, сірійця і через це прийняття пропрацювати свою травму, – розповідає Наталка Ворожбит.

Проте відношення глядачів до вітчизняного кінематографа поступово змінюється.

Коли ти приходиш в кінотеатр, а там про твоїх рідних маму і тата, і ніякої дистанції – це нестерпно. А "Погані дороги" для українців – це про рідних маму і тата, – каже Наталка Ворожбит.

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