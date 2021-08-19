Христина Асмус в мінісукні вразила "довгими" ніжками (фото)

Крістіна Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка театру і кіно Христина Асмус, яка раніше поділилася піснею від смутку, опублікувала фото, на якому позувала напівлежачи в стильній мінісукні з рукавами-буфами. Такий ракурс зірка обрала, щоб зробити свої стрункі ноги візуально довшими.

Фото у своєму Instagram-акаунті 33-річна акторка супроводила іронічним підписом.

А сфоткай мене типу я йогурт як в рекламі їм і не знаю, що мене знімають. І ще присядь, щоб ноги довгими здавалися, а не як є, – написала Крістіна Асмус.

Як відомо, зріст Крістіни Асмус становить 1,64 метра.

Крістіна Асмус іронізувала щодо довжини своїх ніг / Фото: instagram.com/asmuskristina

Втім, до цього акторка розкрила шанувальникам ще один секрет – стрункості ніг. Хоча за словами Христини вона не займається спортом, але постійно сидить на дієтах, бо схильна до повноти.

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