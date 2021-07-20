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Христина Асмус приміряла спокусливе вбрання з високим вирізом (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 липня, 11:05
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Після розлучення з комедіантом Гаріком Харламовим акторка театру і кіно Христина Асмус нерідко балує шанувальників пікантними фотографіями в соцмережі
Христина Асмус
Христина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Колишня дружина Гаріка Харламова Христина Асмус, яка раніше проговорилася про новий роман, вирушила на примірку костюмів, попри травму. Річ у тім, що кілька днів тому зірка впала зі сходів у себе вдома і порвала чотири зв'язки на правій нозі. Але акторка все одно продовжує працювати, готуватися до зйомок і демонструє шанувальникам залаштунки. До речі, останнім часом зірки все частіше показують своє життя без фільтрів. Зміни в б'юті-індустрії та моді в соцмережах доводять і ці чудові українки на дивовижних фото без макіяжу.

В Instastories Крістіна Асмус показала фото, на якому позувала з яскравим макіяжем, одягнена в спідницю з високим розрізом і кроп-топ з довгими рукавами.

Попри травму, робота триває, і дуже активно. Зараз я на пробах гриму і костюмів для нового проєкту. Такі справи! – розповіла Христина шанувальникам.

Христина Асмус
Христина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка також продемонструвала, як переміщається по костюмерній, сидячи на стільці на коліщатках. Права нога Христини Асмус загіпсована.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що минулого року Христина Асмус розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Експодружжя були разом протягом восьми років і у них є спільна дочка.

Дивіться деталі про розлучення шоумена Гаріка Харламова й Христини Асмус:

Нагадаємо, що раніше українці відреагували на приїзд Світлани Лободи в Одесу.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

Олексій Дурнєв телеведучий та блогер
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